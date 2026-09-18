Istorinis Lietuvos gastronomijos pasiekimas: pirmą kartą pakviesta į „Bocuse d’Or“ pasaulio finalą

2027 m. sausį Lione, Prancūzijoje, Lietuvos komanda su šefu Gabrieliumi Zajacu, šefo asistente Emilija Strolyte ir treneriu Justinu Misiumi susirungs su stipriausiomis pasaulio komandomis ir turės galimybę pasaulinei auditorijai pristatyti Lietuvos virtuvę, produktus ir šiuolaikinį gastronominį identitetą.
„Tai istorinis momentas Lietuvai. Pirmą kartą esame pakviesti į pasaulinę gastronomijos sceną, kurioje susitinka geriausi pasaulio šefai ir stipriausios gastronomijos tradicijos. Šis kvietimas yra svarbus tarptautinis Lietuvos gastronomijos profesionalų darbo įvertinimas ir kartu galimybė visai Lietuvai būti dar labiau pastebėtai pasaulyje. Gastronomija šiandien yra ne tik maistas – tai kultūra, šalies įvaizdis, turizmas, vietos produktai, verslas ir naujos ekonominės galimybės. Turime ambiciją šį istorinį pripažinimą paversti ilgalaike nauda Lietuvai, todėl pirmą kartą rengiame nacionalinę gastronominio turizmo strategiją, kurią planuojame pristatyti jau šių metų pabaigoje“, – sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Pasak ministro, Lietuvos patekimas į „Bocuse d’Or“ finalą rodo, kad šalies gastronomija gali būti matoma ne tik kaip turizmo paslauga, bet ir kaip Lietuvos tarptautinio konkurencingumo bei šalies įvaizdžio dalis.
„Norime, kad žmogus, išgirdęs apie Lietuvą, galvotų ne tik apie mūsų istoriją ar gamtą, bet ir apie tai, ką čia galima paragauti, atrasti ir patirti. Turime išskirtinių vietos produktų, talentingų šefų, stiprią regionų gastronomiją ir vis daugiau istorijų, kurias galime papasakoti pasauliui. „Bocuse d’Or“ yra viena iš tų progų, kai Lietuva gali parodyti savo ambiciją ir talentą pasaulinei auditorijai“, – teigė E. Grikšas.
Gastronomija – nauja Lietuvos turizmo augimo kryptis
Lietuvos gastronominio turizmo potencialą rodo ir „Keliauk Lietuvoje“ atlikta užsienio turistų apklausa. Jos duomenimis, 78 proc. atvykstančiųjų norą paragauti lietuviškų patiekalų ir gėrimų įvardija kaip vieną svarbiausių motyvų rinktis Lietuvą, o 95 proc. tradicinės lietuviškos virtuvės patirtį vertina gerai arba labai gerai.
Šį potencialą siekiama išnaudoti sistemiškai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su gastronomijos bendruomene, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais rengia pirmąją nacionalinę gastronominio turizmo strategiją.
Joje bus numatytos priemonės Lietuvos gastronomijos tarptautiniam žinomumui didinti, regionų gastronominiam potencialui atskleisti, vietos produktų ir gastronominių patirčių matomumui gerinti bei valstybės, verslo ir gastronomijos bendruomenės bendradarbiavimui stiprinti.
„Mūsų tikslas – kad gastronomija taptų viena iš priežasčių keliautojui pasirinkti Lietuvą, o ne tik malonia kelionės dalimi. Norime, kad daugiau žmonių atrastų ne tik Vilniaus ar Kauno restoranus, bet ir regionų ūkius, vietos gamintojus, tradicijas, šefus ir autentiškas patirtis. Tai reiškia daugiau lankytojų regionuose, didesnę paklausą vietos produktams ir daugiau galimybių Lietuvos verslui“, – sakė E. Grikšas.
Lietuvos kelias į pasaulio finalą
Lietuvos kelias į „Bocuse d’Or“ prasidėjo 2023 m., kai šalis prisijungė prie tarptautinės konkurso bendruomenės. 2025 m. Lietuvoje pirmą kartą surengta nacionalinė konkurso atranka, kurią laimėjo šefas G. Zajacas.
2026 m. kovą Lietuvos komanda pirmą kartą atstovavo šaliai „Bocuse d’Or Europe“ atrankoje Marselyje. Po šio pasirodymo Lietuva buvo pakviesta į didįjį konkurso finalą Lione.
„Patekimas į finalą Lietuvai reiškia daugiau negu galimybę atsidurti tarp 24 stipriausių pasaulio komandų, kurios susirinks vienoje svarbiausių tarptautinių gastronomijos scenų – tai unikali galimybė pasakoti savo šalies istoriją per maistą. Konkurso dalyviai vertinami už techninį meistriškumą, kūrybiškumą, komandinį darbą ir gebėjimą per patiekalus papasakoti savo šalies gastronominę istoriją. „Bocuse d’Or“ didysis finalas vyks 2027 m. sausio 24–25 d. tarptautinės parodos „Sirha Lyon“ metu“, – sakė „Bocuse d’Or Lietuva“ prezidentas Darius Katinas.
Lietuvos komandai tai bus pirmasis pasirodymas konkurso finale ir viena svarbiausių progų iki šiol šalies gastronomiją pristatyti pasaulinei auditorijai.
Naujausi komentarai