 Kas užkandžių dėžutėse?

Kas užkandžių dėžutėse?

2026-09-22 17:55 diena.lt inf.

„Wolt“ užsakymu tyrimų bendrovės „OnePoll“ internetu atliktoje apklausoje dalyvavo 500 mokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų.

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Kas užkandžių dėžutėse? / Asociatyvi magnific nuotr.

• Beveik 44 proc. apklaustųjų nurodė, kad jų vaikams mokykloje ar darželyje suteikiami tik pietūs, todėl kitais dienos valgiais ar užkandžiais šeimoms tenka pasirūpinti patiems.

• Dažniausiai vaikų dienos užkandžiams tėvai perka ar ruošia šviežius vaisius (70 proc.), kiek rečiau – daržoves (67 proc.) ir sumuštinius (64 proc.).

• Tarp vaisių dominuoja obuoliai (37 proc.) ir bananai (30 proc.).

• Iš daržovių ir kitų užkandžių dažniausiai pasirenkamos morkų lazdelės (19 proc.), vyšniniai pomidorai (16 proc.), riešutų ir džiovintų vaisių mišiniai (13 proc.).

• Tarp sumuštinių aiškiai pirmauja sumuštiniai su kumpiu – juos dažniausiai renkasi apie 41 proc. respondentų.

• Tarp saldžių užkandžių populiariausi sausainiai (30 proc.), kiek rečiau – užkandžių batonėliai (26 proc.).

• Tarp užkandžiams pasirenkamų pieno produktų dažniausiai įvardijami įvairūs jogurtai – vaisiniai, graikiški ir geriamieji.

Šiame straipsnyje:
sveika mityba
užkandžiai
vaikai
apklausa

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