Kukurūzinis viščiukas – lengvas, paprastas ir skoniu stebinantis patiekalas

Štai ko jums prireiks, jei nuspręsite pabandyti iškepti šį kukurūzinį viščiuką:
- Kukurūzinio viščiuko (dydžio kaip 2 suspausti kumščiai)
- Mėgstamų prieskonių
- Sviesto
- Medaus
- Citrinos sulčių
Viščiuką, jei jis užšaldytas, atšildykite. Paprasčiausias būdas – įdėti jį į indą ir nakčiai palikti šaldytuve.
Išpakavę viščiuką, pašalinkite jo virvelę. Jie ja surišami, kad išlaikytų formą, tačiau kepant jos nereikės. Dažniausiai sparneliai būna nugrūsti į nugaros pusę, juos pataisykite atgal į priekį.
Pasitieskite folijos atplaišą. Jos turėtų užtekti suvynioti visam viščiukui. Ant folijos uždėkite viščiuką, nugara žemyn. Viršų apibarstykite mėgstamais prieskoniais. Dabar prieskonius švelniai ranka įspauskite į viščiuką, jokiais būdais netrinkite. Jei trinsite pirmyn ir atgal, bene viskas nubyrės.
Apverskite viščiuką, prieskoniais pabarstykite nugarą, šonus. Visur prieskonius įspauskite delnu.
Vėl apverskite ant nugaros. Dabar atsipjaukite gabalėlį sviesto, jį padalinkite pusiau.
Atsargiai pirštais padarykite ertmes tarp viščiuko krūtinėlės ir odelės. Ten įkiškite sviesto gabalėlius. Šitaip viščiuko krūtinėlė liks itin sultinga. Sviesto galite dėti, kiek tik jums norisi – jo per daug nebus.
Dabar viščiuką pilnai įvyniokite į kepimo foliją ir įdėkite į skardą. Tuomet tiesiai į orkaitę, kepkite 130 laipsnių temperatūroje, apie 4 valandas. Štai kodėl šis patiekalas puikiai tiks sekmadieniui – paruošimas truks kelioliką minučių, o kol vištukas kepa, galėsite ilsėtis.
Kai jau praeis 4 valandos, neskubėkite viščiuko išimti iš orkaitės. Paimkite dubenėlį, jame įdėkite šaukštą ar du skysto medaus. Jei skysto neturite, pašildykite seno, kol išsilydys. Į skystą medų įspauskite citrinos sulčių ir išmaišykite. Ragaukite ir reguliuokite pagal skonį, turėtų būti saldžiarūgštis.
Dabar atsidarykite orkaitę ir atidenkite viščiuko viršų. Aptepkite krūtinėlę, sparnelius, kulšeles paruoštu padažu, tą darykite ir po kelis kartus, kol padažo nebeliks.
Palikite viščiuką pakepti orkaitėje, kol jis švelniai paruduos. Jeigu skubate, įjunkite griliaus režimą – bet atsargiai! Jis labai greitai gali sudeginti odelę, mat aptepėte ją medumi.
Ir viskas! Išimkite vištuką ir skanaukite. Nubėgęs medaus padažas susimaišys su išbėgusiu sviestu, paukščio sultimis ir taps pačiu nuostabiausiu pagardu ar mirkalu duonai.
O jeigu laukiate svečių, pasiruoškite kelis viščiukus iš karto. Dažnu atveju, su tinkamu garnyro kiekiu, žmogui užtenka pusės viščiuko.
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