Prie grilio: skonių fiesta pagal Alfą Ivanauską

Mažieji mėsainiai su morkų salotomis
1 sauja šviežių bazilikų lapų,
100 g kedrinių pinijų,
120 ml alyvuogių aliejaus,
1 česnako skiltelė,
30 g kietojo sūrio,
2 šaukštai marinuotų agurkų užtepėlės,
žiupsnelis druskos,
žiupsnelis maltų juodųjų pipirų,
1 vidutinė morka,
200 g šviežių kopūstų,
1 šaukštas obuolių sidro acto,
200 g triušienos filė gabalėlių,
¼ vidutinės cukinijos,
80 g tofu,
4 sviestinės bandelės,
4–5 marinuoti agurkėliai.
Į elektrinį trintuvą suberkite bazilikų lapelius (palikite keletą papuošimui), kedrines pinijas, įpilkite 80 ml alyvuogių aliejaus, sudėkite česnaką, kietąjį sūrį, marinuotų agurkų užtepėlę, druską, maltus pipirus ir viską trinkite iki vientisos masės. Morką sutarkuokite šiaudeliais, kopūstą supjaustykite irgi šiaudeliais, suberkite tarkuotą česnaką, supilkite 3 šaukštus alyvuogių aliejaus, obuolių sidro actą, suberkite druską, pipirus ir gerai išmaišykite. Triušieną sumalkite, pagardinkite druska ir pipirais, suformuokite 4 nedidelius mėsainių paplotėlius ir lengvai apšlakstykite aliejumi. Kepkite ant gerai įkaitinto grilio po 3–4 min. iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus ir iškeps. Cukiniją supjaustykite griežinėliais, tofu – riekelėmis, apšlakstykite aliejumi, pagardinkite druska, pipirais ir kepkite ant grilio po 2–3 min. iš abiejų pusių. Bandeles perpjaukite pusiau ir trumpai apkepkite ant grilio pjūvio puse žemyn apie 1–2 min. Ant abiejų vidinių bandelių pusių užtepkite pesto padažo, dėkite morkų salotas, keptą triušienos paplotėlį, keptas cukinijas, pjaustytus marinuotus agurkėlius, keptą tofu ir papuoškite bazilikų lapeliais.
Mini picos su karamelizuotais burokėliais ir kumpiu
7 g sausų mielių,
1 šaukštas cukraus,
300 ml šilto vandens,
300 g miltų,
1 šaukštelis druskos,
1 šaukštelis alyvuogių aliejaus.
Karamelizuotiems burokėliams:
300 g burokėlių,
1 šaukštas sviesto,
1 šaukštas alyvuogių aliejaus,
60 ml balzaminio acto,
125 g cukraus,
žiupsnelis druskos.
Įdarui:
400 g konservuotų smulkintų pomidorų,
150 g vytinto kumpio,
80 g tarkuoto kietojo sūrio,
1 šaukštas alyvuogių aliejaus.
Paruoškite tešlą: mieles ir cukrų ištirpinkite šiltame vandenyje. Miltus išmaišykite su druska, po truputį supilkite ištirpintas mieles ir aliejų. Išminkykite tešlą, uždenkite ją ir palikite šiltai 1–2 val. Tuo metu paruoškite burokėlius – supjaustykite juos kuo ploniau ir apkepkite keptuvėje su sviestu ir aliejumi, kol gražiai apskrus. Tada supilkite actą, suberkite cukrų, druską ir maišydami kaitinkite apie 8 min., kol burokėliai pasidengs glazūra. Pakilusią tešlą dar kartą išminkykite ir padalykite į 4–6 dalis. Ant miltais pabarstyto paviršiaus iškočiokite nedidelius picos padus. Lengvai aptepkite juos alyvuogių aliejumi. Įkaitinkite grilį iki vidutinės–aukštos kaitros. Picos padus dėkite ant grotelių aliejumi patepta puse žemyn ir kepkite apie 1–2 min., kol apačia apskrus. Apverskite, aptepkite smulkintais pomidorais ir išdėliokite vytinto kumpio griežinėlius. Ant viršaus sudėliokite karamelizuotus burokėlius, apibarstykite tarkuotu kietuoju sūriu, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, uždenkite grilio dangtį ir kepkite dar apie 3–5 min., kol sūris išsilydys, o picos pagrindas gražiai apskrus.
Vietnamietiškas jautienos didkepsnis
2–3 skiltelės česnako,
1 nedidelis imbiero gabaliukas,
½ ryšelio šviežių kalendrų,
½ vidutinės aitriosios paprikos,
1 šaukštas medaus,
1 šaukštas rudojo cukraus,
1 cinamono lazdelė,
1 žvaigždinis anyžius,
3 šaukštai ryžių acto,
3 šaukštai žemės riešutų aliejaus,
100 ml žuvų padažo,
½ vidutinės žaliosios citrinos,
žiupsnelis druskos,
2 sausai brandinti jautienos antrekoto didkepsniai.
Susmulkinkite česnaką, imbierą, kalendras ir aitriąją papriką. Į dubenį sudėkite medų, česnaką, imbierą, aitriąją papriką, rudąjį cukrų, cinamono lazdelę, anyžių, supilkite ryžių actą, žemės riešutų aliejų, žuvų padažą, įspauskite žaliosios citrinos sulčių, įtarkuokite citrinos žievelės, pasūdykite ir viską gerai išmaišykite. Gautą padažą supilkite ant sausai brandintų jautienos antrekoto didkepsnių ir marinuokite mažiausiai 30 min. Marinuotus kambario temperatūros jautienos didkepsnius išimkite iš marinato, lengvai nusausinkite ir įtrinkite druska. Kepkite gerai įkaitintame grilyje po 2–3 min. iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus. Tada perkelkite į mažesnės kaitros zoną, uždenkite grilio dangtį ir kepkite dar 3–5 min., priklausomai nuo didkepsnio storio ir norimo iškepimo lygio. Iškepusią mėsą palikite pailsėti 5–10 min. Patiekite su mėgstamomis marinuotomis arba šviežiomis daržovėmis.
Dešrainiai su kukurūzais ir sūrio padažu
1 vidutinis svogūnas,
1 vidutinis mėlynasis svogūnas,
1 sauja marinuotų agurkėlių,
100 g konservuotų kukurūzų,
1 česnako skiltelė,
30 ml rapsų ir kanapių aliejaus,
100 g kietojo sūrio,
100 ml grietinėlės,
4–5 šviežios mėgstamos dešrelės,
3 šaukštai terijakio barbekiu padažo,
4 dešrainių bandelės,
100 g majonezo ir kečupo padažo.
Svogūną supjaustykite kubeliais, mėlynąjį svogūną – griežinėliais, marinuotus agurkėlius – juostelėmis. Į ketaus keptuvę arba karščiui atsparų indą, tinkamą naudoti ant grilio, suberkite pjaustytą svogūną, kukurūzus, smulkintą česnaką, supilkite rapsų ir kanapių aliejų. Kepkite grilyje 4–5 min., kol svogūnai suminkštės. Tuomet suberkite tarkuotą kietąjį sūrį, supilkite grietinėlę ir maišydami kaitinkite, kol sūris visiškai išsilydys ir padažas taps vientisas. Dešreles kepkite grilyje apie 8–10 min., vis pavartydami, kol jos gražiai apskrus ir visiškai iškeps. Kepimo pabaigoje aptepkite terijakio barbekiu padažu ir pakepkite dar apie 1 min., kad padažas lengvai karamelizuotųsi. Bandeles trumpai apkepkite ant grilio pjūvio puse žemyn apie 1–2 min., kol lengvai apskrus. Į keptas bandeles dėkite majonezo ir kečupo padažo, marinuotų agurkėlių, mėlynojo svogūno, keptą dešrelę ir gausiai užpilkite šiltu sūrio padažu. Jei norite, pagardinkite šviežiomis kalendromis.
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