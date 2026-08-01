Rauginti agurkai – ir ant stalo, ir į lentynas

Kaip informuojama prekybos tinklo „Maxima“ pranešime spaudai, net ir keičiantis kartoms, konservavimo tradicijos Lietuvoje išlieka gajos. Be to, agurkų ar kitų sezoninių gėrybių rauginimas yra aktualus ne tik jas auginantiems savo asmeniniuose daržuose ar soduose. Pačių šviežiausių, ką tik atkeliavusių iš Lietuvos augintojų ūkių, daržovių galima rasti ir prekybos centrų lentynose.
Pasiruošti vėlyvo rudens ar žiemos atsargų jau dabar – visai paprasta. Užraugti agurkus galite vos per 5 minutes. Daugiau laiko reikalauja nebent pats raugimo procesas – švelniai sūrų skonį agurkai įgauna maždaug po kelių valandų, sureagavus druskai. Priklausomai nuo to, kaip pageidaujama, agurkus galima raugti ir vos kelias valandas, ir parą ar ilgiau. Konservavimui nebūtinas net ir sandarus stiklainis – užtenka vos kelių sausų ingredientų ir paprasto maišelio.
Dietistų teigimu, rauginimas – vienas geriausių konservavimo būdų, o mūsų klimato sąlygomis jis itin parankus siekiant papildyti organizmą vitaminais, gerai žarnyno veiklai reikalingais probiotikais ir kitomis vertingomis medžiagomis.
Kad agurkai būtų traškūs
• Konservavimui naudokite nejoduotą druską.
• Į 1 l vandens dėkite 1 šaukštas druskos.
• Prieš rauginimą agurkus palaikykite 2–3 valandas šaltame vandenyje.
• Dėdami agurkus į stiklainius jų nespauskite, kitaip jie suminkštės.
Tradiciniu būdu raugti agurkai
2 l stiklainio,
agurkų (kiek sutalpinsite),
5 šaukštų druskos,
1,9 l vandens (virinto arba distiliuoto),
1 saujos vyšnių, juodųjų serbentų, lauro, krienų lapų (pagal norą),
6–9 lupto česnako skiltelių,
2 šakelių krapų,
prieskonių pagal skonį: juodųjų pipirų, aitriųjų paprikų dribsnių, garstyčių sėklų,
ypatingam skoniui – šviežių krienų juostelių.
Padalykite serbentų, lauro ir krienų lapus, krapus ir česnakus į keturias dalis – pirmąją dalį dėkite ant dugno ir sluoksniuokite trimis sluoksniais su agurkais. Iš viršaus agurkus taip pat uždenkite lapais. Tuomet ištirpinkite vandenyje druską ir sūrymą užpilkite ant agurkų, palikdami apie 3 cm iki stiklainio viršaus. Uždenkite sandariu dangčiu ir rauginkite kambario temperatūroje (apie 16–22 °C). Taip agurkus laikykite kelias dienas, kol šie pasieks jūsų mėgstamą skonį. Jei naudojate itin storą ir sandarų dangtelį, kasdien papurtykite, pradarykite stiklainį, kad išleistumėte perteklinį slėgį. Sūrymas turėtų būti švelniai drumstas. Galite valgyti iš karto arba laikykite šaldytuve ar rūsyje ir mėgaukitės visą likusią vasarą, rudenį ar net žiemą.
Sausai raugti agurkai greitam vartojimui
1 plastikino maišelo (tinka ir kepimo rankovė),
8–10 vidutinio dydžio agurkų,
2 šaukštų druskos,
4–5 česnako skiltelių,
1 saujelės krapų.
Nuplaukite agurkus ir nupjaukite jų galiukus. Agurką galite raugti nepjaustytą arba susmulkintą į kelias dalis. Dėkite agurkus į maišelį, berkite druskos, įdėkite česnako ir smulkintus krapus. Maišelį gerai pakratykite, kad viskas tolygiai pasiskirstytų ir agurkai apliptų prieskonių mišiniu. Maišelį su agurkais dėkite į šaldytuvą ir palikite per naktį. Jei nekantraujate ragauti lengvai raugtų agurkų, užteks juos palaikyti šaldytuve bent 4 valandas. Nepamirškite, kad nuo laikymo trukmės priklausys agurkų skonio stiprumas.
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