Rudi ar balti?

Kiaušinio lukšto spalvą pirmiausia lemia vištos veislė ir genetika, tačiau jos intensyvumui įtakos gali turėti ir paukščio amžius, laikymo sąlygos, stresas ar kai kurios ligos, rašo „eVnExpress“.
JAV žemės ūkio departamento duomenimis, rudi kiaušiniai nėra sveikesni už baltus. Jų maistinė vertė labiau priklauso nuo tokių veiksnių kaip kiaušinio dydis ir vištos pašaras.
Jei dedeklė šeriama omega-3 ar vitaminais praturtintu pašaru, kiaušiniai natūraliai gali turėti daugiau šių medžiagų. Laisvai laikomų vištų kiaušiniai gali pasižymėti didesniu vitamino D kiekiu.
Moksliniai tyrimai taip pat nerodo, kad skonis skirtųsi dėl lukšto spalvos. Rudi kiaušiniai dažnai būna brangesni, nes juos dedančios vištos paprastai yra didesnės ir joms reikia daugiau pašaro, rašo „Medical News Today“.
Tad pirkėjams patariama rinktis šviežius, nepažeisto lukšto, tinkamai laikytus kiaušinius, o papildoma informacija etiketėse (ekologiški, laisvai laikomų vištų, omega-3 praturtinti) padės geriau suprasti jų kilmę bei maistinę sudėtį.
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