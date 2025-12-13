Živilė Stumbrienė: kuo mažiau įtampos – tuo daugiau šventiškumo

Pasimėgauti laukimu
Ž. Stumbrienės teigimu, Kalėdos – tai laikas, kupinas magijos, dovanų ir smagių susitikimų. Bent jau taip turėtų būti. Deja, neretai namų šeimininkėms artėjančios Kalėdos yra pareigų ir atsakomybės laikas, keliantis nerimo ir įtampos. Kuo arčiau šventės, tuo ilgesnis darbų sąrašas.
„Jei jaučiatės būtent taip, pabandykite šventes susiplanuoti iš anksto ir tokias, kokių norite jūs. Lai bus jos paprastesnės, bet teiks daugiau džiaugsmo, padovanos daugiau laiko su artimaisiais ir draugais“, – ragina pašnekovė.
Ji pasakoja išbandžiusi minimalizmo filosofiją „mažiau yra daugiau“. Tai tinka viskam – nuo valgiaraščio planavimo iki dovanų, dekoracijų ar svečių sąrašo sudarymo.
„Dažnai pasiduodame šventiniam chaosui, varžyboms, kurios iš esmės niekur neveda. Šventės neturėtų virsti maratonu, kurio finiše liekame išsekusios“, – sako ji.
Živilė pastebi, kad likus kelioms savaitėms iki Kalėdų daugelio moterų kasdienybė labiau primena chaosą nei jaukų adventą.
„Tikroji šventinė magija slypi ne tik žybsinčiose lemputėse, bet ir apgalvotame pasiruošime, paprastume. Kuo mažiau įtampos – tuo daugiau šventiškumo“, – įsitikinusi tinklaraštininkė.
Ji kviečia prieš didžiąsias metų šventes sustoti, įkvėpti ir pasimėgauti laukimu – su naujomis idėjomis, paprastais receptais ir hygge nuotaika, kuri į namus ateina tada, kai jai leidžiame.
Lėto laiko virtuozai
Živilė sako, kad nors ilgi žiemos vakarai ir tamsa dažnai vargina, gyvenimas šiauriniuose kraštuose turi privalumų. „Seniau, kai nurimdavo gamta, nurimdavo ir žmonės. Tas ritmas kažkur giliai mumyse vis dar gyvas. Kalėdos – geriausias metas tai pajusti“, – teigia tinklaraštininkė.
Pasak jos, tikrieji lėto laiko virtuozai yra danai. Nors Danijoje vyrauja drėgnas, vėjuotas klimatas, anksti temsta, šalies gyventojai sugeba išlikti pozityvūs ir geros nuotaikos. Ne veltui danai jau daug metų, įvairių tyrimų duomenimis, yra laimingiausi žmonės pasaulyje ir savo laimę pateisina hygge gyvenimo filosofija.
„Danai mane įkvepia. Jie moka džiaugtis mažais dalykais ir šiluma, kurią kuria patys. Būtent tai ir yra hygge – ne daiktai, o jausmas“, – aiškina Živilė.
Žodžiu hygge apibūdinama šiaurietiško gyvenimo kokybė, kuriai būdinga šiluma, namų jaukumas ir gyvenimo pilnatvės jausmas. Tai ir skiriamasis regiono bruožas, leidžiantis suprasti, kad danai sugeba rasti laimę mažuose dalykuose. Ši gyvenimo filosofija padeda susikurti laimę iš esamų išteklių. Nors hygge tiesiogiai siejama su jaukumu, į šią sąvoką telpa ir emocijų, aplinkos, daiktų ir akimirkų visuma: namų šiluma, ramybė, jaukumas, artumas, buvimas čia ir dabar.
„Hygge nutinka tada, kai protui, kūnui ir širdžiai leidžiame atsipūsti, – sako ji. – Norint pajusti hygge, nebūtina daryti nieko įspūdingo. Svarbiausia – paprastumas ir ramybė.“
Apgalvotai ir taupiai
Vadovaudamiesi hygge filosofija, net ir virtuvėje, ruošdami maistą, jausitės labiau atsipalaidavę, turėsite pakankamai energijos tuo mėgautis. Svarbu sumažinti chaosą ir stresą šventiniu laikotarpiu.
Tam padės planavimas. Ž. Stumbrienė pataria iš anksto apgalvoti valgiaraštį, sudaryti pirkinių planą. Verta susėsti su šeima ir aptarti, kas jiems svarbiausia šventiniu laikotarpiu, ko kiekvienas nori – kokių patiekalų, veiklų, svečių.
„Planuodami šventinį valgiaraštį pirmenybę teikite receptams, kurie nereikalauja daug laiko, bet yra ypatingas prisiminimas ar tradicija, – sako pašnekovė. – Gaminkite tik tuos patiekalus, kuriuos valgo jūsų šeima ar svečiai. Visai nesvarbu, ką gamina kaimynė ar bendradarbiai, svarbu, kad šventės nekainuotų daugiau, nei galite sau leisti, ir kad nesuvalgyto, išmetamo maisto likučiai būtų minimalūs, o dar geriau – jų visai nebūtų.“
Živilės įsitikinimu, verta taupyti ir laiką. Su visais draugais ir artimaisiais nebūtina pasimatyti būtent šventinę savaitę. Tai galima padaryti ir kitu laiku – atsiras daugiau laiko pabūti su šeima ir veikti tai, ką norite jūs. Galbūt tai bus šeimos vakaras su karšta kakava ir sausainiais, o gal namų kino diena su pižamomis? Tai bus jaukus stabtelėjimas šventiniame maratone. Svarbiausia – leisti sau dalyvauti šventėje, o ne būti aptarnaujančiuoju personalu.
„Tebūnie šiemet daugiau tylos, jaukumo ir mielų akimirkų, iš kurių gimsta tikros šventės nuojauta“, – linki Ž. Stumbrienė, ragindama dažniau stabtelėti ir įsikalusyti į save.
Živilės idėjos saldžiam švenčių stalui
Meduolinis keksas su klevų sirupo glaistu
400 g miltų,
200 g rudojo cukraus,
2 kiaušiniai,
120 g kambario temperatūros sviesto,
250 ml natūralaus jogurto,
125 ml pieno,
1 šaukštelis kepimo miltelių,
1 šaukštelis malto cinamono,
½ šaukštelio malto imbiero,
¼ šaukštelio druskos,
½ šaukštelio vanilės ekstrakto.
Glaistui:
200 g cukraus pudros,
1 šaukštas klevų sirupo,
¼ šaukštelio malto cinamono,
1 šaukštas pieno,
30 g nesmulkintų graikinių riešutų.
Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C. Kepimo formą išpurkškite aliejumi arba ištepkite sviesto gabalėliu. Dubenyje sumaišykite miltus, kepimo miltelius, cinamoną, imbierą ir druską. Kitame dubenyje plakikliu išplakite sviestą ir cukrų iki šviesios ir purios masės. Įmuškite po vieną kiaušinius, supilkite vanilę. Į sviesto ir kiaušinių plakinį supilkite pusę sausų ingredientų mišinio. Supylę pirmą dalį gerai išplakite. Tada supilkite jogurtą, pieną ir vėl gerai išmaišykite. Galiausiai supilkite likusius sausus ingredientus. Tešlą supilkite į kepimo formą ir kepkite 180 °C orkaitėje apie 50 min. arba kol į pyrago vidurį įsmeigus medinį iešmelį jis liks švarus. Iškepusį keksą išimkite iš orkaitės ir palikite apie 10 min. atvėsti formoje. Tada apverskite ir išimkite, leiskite pyragui atvėsti ant grotelių. Glaistui nedideliame dubenyje išplakite cukraus pudrą, klevų sirupą, cinamoną ir pieną iki vientisos kreminės masės. Jei glajus per skystas, įberkite dar šiek tiek cukraus pudros. Jei per tirštas, įpilkite dar šiek tiek pieno. Lėtai užtepkite glajų ant atvėsusio kekso ir pabarstykite smulkintais graikiniais riešutais.
Tortas „Medutis” su apelsinų džemu
Biskvitams:
700 g miltų,
250 g medaus,
200 g sviesto,
1,5 šaukšto meduolių prieskonių,
200 g baltojo cukraus,
2 šaukštai grietinės,
2 kiaušiniai,
2 šaukšteliai kepimo miltelių,
druskos,
juodosios arbatos lakštų sulaistymui.
Kremui:
400 g grietinėlės, 36 proc. riebumo,
400 g grietinės, 30 proc. riebumo,
100 g cukraus,
300 g apelsinų džemo,
vanilinio cukrus,
1 nutarkuota apelsino žievelė,
1 apelsino sultys.
Papuošimui:
imbieriniai sausainiai,
trupiniai.
Kepkite torto lakštus. Pasiruoškite garų vonelę – ant puodo su vandeniu uždėkite dubenį taip, kad neliestų vandens. Į dubenį sudėkite sviestą, medų, cukrų ir kaitinkite, kol viskas ištirps. Leiskite kiek pravėsti. Kiaušinius išmaišykite su grietine. Miltus sumaišykite su kepimo milteliais ir cinamonu. Į truputį atvėsusį medaus mišinį supilkite kiaušinių masę ir išmaišykite. Įsijokite miltus. Masė išeis gan skysta. Padalykite ją į dvi dalis. Pabuvusi šaldytuve 4–6 val. (geriausia per naktį), tešla taps tinkama kočioti. Paviršių pabarstykite miltais. Iškočiokite pasiruoštos formos dydžio kuo plonesnius blynus. Man 26 cm formai išeina 10 blynų. Apipjautus kraštus taip pat iškepkite, juos panaudosite trupiniams torto papuošimui. Blynus po vieną kepkite kepimo skardoje, išklotoje kepimo popieriumi, iki 180 °C įkaitintoje orkaitėje 8–10 min. Užplikykite arbatą. Į didelį dubenį sudėkite visus kremui skirtus ingredientus. Plakite elektriniu plaktuvu, kol gausite tirštą, standžios tekstūros kremą. Pasiruoškite atsegamą torto formą. Kiekvieną lakštą aptepkite arbata, apelsinų džemu, ant viršaus tolygiai paskleiskite dalį kremo. Dėkite antrąjį biskvito lakštą, lengvai paspauskite delnais. Vėl aptepkite arbata, apelsinų džemu ir užpilkite kremu. Taip susluoksniuokite visus lakštus. Tortą dėkite į šaldytuvą ir palikite bent per naktį. Kuo ilgiau stovės šaldytuve, tuo tortas bus skanesnis. Nuimkite formos žiedą. Tortą apibarstykite trupiniais, papuoškite sausainiais.
Nostalgiškas „Kyjivo tortas”
Tešlai:
6 kiaušinių baltymai,
180 g cukraus,
150 g žemės riešutų (smulkintų, kepintų),
50 g cukraus pudros,
45 g miltų,
0,5 šaukštelio vanilės ekstrakto.
Kremui:
600 ml grietinėlės,
375 g sviesto,
340 g cukraus,
300 g juodojo šokolado,
225 ml pieno,
1,5 kiaušinio,
20 g kakavos,
3 šaukštai konjako (nebūtina),
1,5 šaukštelio vanilės ekstrakto.
Kiaušinio baltymus įpilkite į stiklainį, uždenkite maistine plėvele ir padarykite joje keletą skylučių, palikite baltymus kambario temperatūroje 1–3 dienoms. Kitą dieną, dar geriau po 3 dienų, sumaišykite miltus, riešutus ir 185 g cukraus. Įkaitinkite orkaitę iki 150 °C. Išklokite kepimo popieriumi dvi apvalias kepimo formas – 23 cm ir 20 cm skersmens. Baltymus suplakite iki purumo, tada po truputį berkite cukraus pudrą ir plakite, kol masė taps standi ir blizgi. Pabaigoje įpilkite ir įplakite vanilės ekstraktą. (Galima baltymus plakti virtuvės kombainu: baltymus įpilkite į kombaino indą ir pradėkite plakti minimaliu greičiu, plakite apie 3 min. arba kol baltymai suputos, tada padidinkite greitį ir suplakite iki purumo. Taip suplaktų baltymų struktūra bus standesnė.) Į baltymų masę įberkite riešutų mišinį ir labai atsargiai su mentele išmaišykite. Tešlą padalykite į dvi dalis, vieną sumaišykite su kakava. Tešlą pilkite į dvi kepimo formas ir pašaukite į orkaitę. Kepkite 2 val. Išimkite kepimo formas iš orkaitės ir palikite pastovėti 12–24 val., kad tešla sutvirtėtų. Pieną ir kiaušinį suplakite, kad jie susijungtų (ne daugiau). Įpilkite pieno mišinį į puodą ir įberkite cukrų (225 g). Virkite ant vidutinės ugnies nuolat maišydami iki užvirimo. Sirupas turi šiek tiek sutirštėti (būtinai). Atvėsinkite iki kambario temperatūros. Sviestą suplakite iki purumo. Toliau plakdami po truputį pilkite sirupą ir plakite iki purios, kreminės konsistencijos. Pabaigoje įplakite vanilės ekstraktą ir konjaką. Užvirkite grietinėlę ir užpilkite ant 150 g šokolado. Palikite pastovėti 2 min., tada išmaišykite iki vientisos masės. Atvėsinkite iki kambario temperatūros ir įdėkite į šaldytuvą, nes ganašas – šokolado ir grietinėlės tirpalas – prieš jį suplakant turi būti labai šaltas. (Paruošti geriausia iš vakaro, kad naktį pastovėtų šaldytuve.) Išimkite ganašą iš šaldytuvo ir suplakite iki purios konsistencijos. Šokoladiniams papuošimams išlydykite 50 g šokolado ir mentele tolygiai paskirstykite ant acetato juostos arba ant kepimo popieriaus lapo. Palaukite 2 min. ir perbraukite per šokolado juostą dantyta mentele. Liks ilgos šokoladinės juostos. Palaukite, kol šokoladas ims stingti, tada susukite juostą ir palikite sustingti iki galo (galima įdėti į šaldytuvą). Kai šokoladas sustings, nuimkite juostą. Sutepkite tortą. Padėkite mažesnį tešlos blyną ant didesnio ir apipjaustykite didesnį taip, kad būtų vienodi. Apipjaustytas dalis susmulkinkite – įdėkite į maišelį ir sugrūskite kočėlu (trupinius naudosime šonų papuošimui). Torto padėkliuką patepkite trupučiu kremo ir padėkite ant jo vieną tešlos blyną. Ant jo uždėkite 3/4 kremo ir tolygiai paskirstykite mentele. Ant viršaus padėkite kitą tešlos blyną (viršumi į apačią, taip viršus bus lygus ir mažiau sunaudosite šokoladinio kremo išlyginti viršų) ir lengvai prispauskite. Torto šonus ir viršų patepkite šokoladiniu kremu ir išlyginkite mentele. Šonus aplipdykite / apibarstykite trupiniais. Papuoškite šokoladinėmis juostomis. Įdėkite tortą nakčiai į šaldytuvą (arba bent jau 2 val.).
„Red Velvet” tortas
400 g miltų,
400 g granuliuoto cukraus (arba mažiau),
2 šaukštai kakavos miltelių,
1 šaukštelis druskos,
1 šaukštelis sodos,
2 dideli kiaušiniai (kambario temperatūros),
110 g augalinio aliejaus,
230 g pasukų (kambario temperatūros),
1 šaukštas baltojo acto,
170 g sviesto,
1 šaukštelis vanilės,
raudonų maistinių dažų (geriausia beskoniai). Dėl kiekio skaitykite nurodymus ant pakuotės.
Kreminio sūrio glaistui:
350 g grietinėlės sūrio (naudojau „Philadelphia“),
230 g sviesto,
1/2 šaukštelio apelsinų ekstrakto,
1/4 šaukštelio druskos,
700 g cukraus pudros.
Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C. Dvi 22 cm arba tris 16 cm skersmens torto kepimo formas ištepkite aliejumi. Įsitikinkite, kad šaldytuve laikomi ingredientai yra kambario temperatūros! Lengvai suplakite kiaušinius, aliejų, pasukas, actą, lydytą sviestą, vanilę ir maistinius dažus ir atidėkite į šalį. Kitame dubenyje sumaišykite miltus, cukrų, sodą, kakavos miltelius ir druską. Kiaušinių mišinį įmaišykite į miltų mišinį ir maišykite vidutiniu greičiu (jei naudojate plaktuvą) maždaug 1 min., kol jie susimaišys. Padalykite tešlą į pyrago formas ir kepkite apie 35–40 min. arba tol, kol įsmeigus į biskvitą dantų krapštuką jis bus švarus. Kreminio sūrio glaisto gaminimas. Kambario temperatūros sviestą sudėkite į maišytuvo su šluotelės priedu dubenį ir sudėję grietinėlės sūrį plakite, kol jis taps vientisas ir nebus gabalėlių. Dalimis pilkite persijotą miltelinį cukrų ir maišykite, kol viskas taps vientisa mase. Įpilkite apelsinų ekstrakto ir druskos. Pertepkite biskvito lakštus ir papuoškite. Nors šį pyragą galima tiekti iš karto, skaniausias jis pastovėjęs per naktį šaldytuve.
