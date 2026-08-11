Atšauktas lėktuvo skrydis dėl vaiko, atsisakiusio užsisegti saugos diržą

Oro bendrovės „Porter Airlines“ lėktuvas, kuris rugpjūčio 6 d. ruošėsi išskristi iš Viktorijos į Torontą, turėjo grįžti į terminalą, nes, kaip ji teigė, „mažas vaikas stovėjo savo kėdėje ir nesutiko užsisegti saugos diržo“.
Dėl šio vėlavimo lėktuvas negalėjo išskristi prieš vidurnaktį uždarant kilimo ir tūpimo taką, todėl keleiviams teko perregistruoti bilietus į kitos dienos skrydį.
Po šio incidento nuomonės apie tai, kaip tokiose situacijose reikėtų elgtis su vaikais ir kaip turėtų reaguoti oro linijos, išsiskyrė.
Kalbėdama apie vaiko elgesį, „Porter Airlines“ teigė, kad „lydėjusio vieno iš tėvų ir įgulos bandymai išspręsti šią problemą buvo nesėkmingi“.
„Lėktuvas negalėjo pakilti tokiomis nesaugiomis sąlygomis, todėl įgula nusprendė grįžti į terminalą ir išlaipinti du keleivius“, – pridūrė ji.
Vaikų aviacijos saugos ekspertė Lia Tuso BBC teigė, kad „Porter Airlines“ įgula, nusprendusi sustabdyti skrydį, rūpinosi ne tik vaiko, bet ir visų skrydžio keleivių saugumu.
„Neprisegti vaikai gali tapti sviediniais“, – sakė L. Tuso, palygindama juos su nepritvirtintais bagažo daiktais, kurie turbulencijos atveju, ypač kilimo ir tūpimo metu, gali nuskrieti į keleivius.
Šis incidentas sukėlė diskusijas internete apie tai, kiek tolerantiškos turėtų būti oro linijų bendrovės keliaujančioms šeimoms ir kaip griežtai tėvai turėtų laikytis skrydžių taisyklių.
Kai kas teigė, kad tai pavyzdys, kas nutinka, kai tėvai su savo vaikais elgiasi pernelyg „švelniai“. Kiti žmonės atkreipė dėmesį, kad kartais vaikai ne stengiasi trukdyti, o tiesiog bijo skristi.
Vienas „Porter Airlines“ lėktuvo keleivis „CBC News“ pasakojo, kad vaikas nebuvo nepaklusnus, bet atrodė išsigandęs: „Jis slėpėsi po savo kėde. Jei jam jėga užsegdavo saugos diržą, jis tiesiog nuslysdavo žemyn.“
Daugelis klausė, kodėl dėl vieno vaiko turėjo būti sutrikdytas visas skrydis, ir teigė, kad šeima turėjo būti išlaipinta.
Būtent taip nutiko 2018 m., kai tėvas su dukra buvo išlaipinti iš „Southwest Airlines“ lėktuvo, turėjusio skristi iš Čikagos į Atlantą, ir įvykis buvo nufilmuotas.
Pasak incidentą filmavusio keleivio, vaikas jau buvo nurimęs po pykčio priepuolio ir ramiai sėdėjo savo sėdynėje ilgiau nei penkias minutes, kai lėktuvo įgula pranešė tėvui, kad jie bus išlaipinti.
„Southwest“ teigė, kad pirminiai pranešimai nurodė, jog „lėktuve įsiplieskė ginčas tarp įgulos ir keleivio, keliaujančio su mažu vaiku“.
Po panašaus incidento 2012 m. iš lėktuvo išmesta šeima apkaltino aviakompaniją žmogiškumo trūkumu.
Bendrovė „JetBlue“, kurios lėktuve įvyko incidentas, teigė, kad „keleiviai gana ilgai priešinosi įgulos narių nurodymams“. Ji pridūrė: „Kapitonas nusprendė išlaipinti minėtus keleivius siekdamas užtikrinti visų lėktuve esančių keleivių ir įgulos narių saugumą.“
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