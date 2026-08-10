Australijoje rastas spėjamas lavonas buvo... sekso lėlė

Stotis ABC citavo policiją, teigusią, kad tai greičiausiai sekso lėlė. Radinys lagamine sekmadienį sukėlė didelę policijos operaciją – pareigūnai net atitvėrė įvykio vietą į šiaurės rytus nuo sostinės Kanberos.
Policija, be kita ko, mėgino spėjamą auką susieti su dingusiais asmenimis. Lagamino tyrimas dėl smarkaus lietaus užsitęsė: policija pradžioje norėjo jį kiek įmanoma mažiau judinti, kad nebūtų sunaikinti galimi įrodymai. Pareigūnų darbą sunkino ir atoki radinio vieta.
„Po teismo medicinos ekspertų tyrimo policija šį rytą patvirtina, kad krepšyje rastas objektas yra tikroviška lėlė su drabužiais, plaukais ir auskaru nosyje, – pranešė Naujojo Pietų Velso policija. – Ant šio objekto taip pat buvo žymių, panašių į sumušimus ir nubrozdinimus“.
Kas lagaminą paliko kelkraštyje ir kodėl, kol kas neaišku. Policija tik pranešė, kad tyrimas dėl spėjamo nužudymo nutrauktas.
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