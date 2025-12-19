Benamis vienišoms motinoms paaukojo 200 eurų

Jo noras – sudaryti vienišoms motinoms galimybę patirti gražias Kalėdas.
Ranka rašytame laiške „Kregždė“ paprašė perduoti pinigus vienišoms motinoms, „kad jos galėtų gražiai atšvęsti“, pranešė SkF.
„Šis gestas mus labai sujaudino ir parodė, kad tikras dosnumas neturi ribų – todėl, kad jis pats (benamis) praktiškai nieko neturi“, – sakė sesuo Nicola Maria, priėmusi voką su pinigais.
Suma perduota vienai pagalbos reikalingai motinai iš Rytų Štutgarto, kurios vaikas iki šiol neturi gimimo liudijimo ir negauna vaiko pinigų, nes tėvas nepripažįsta tėvystės.
„Ši auka mus apstulbino, esame dėkingos, – sakė Svenja Gruß, socialinės tarnybos vadovė. – Asmeniškai pažįstu Kregždę, kuris, esant geram orui, Štutgarte sėdi ant sienelės pilies parke ir skaito knygas“.
Norint uždirbti 200 eurų, benamiui reikėjo surinkti 2,5 tūkst. butelių po 8 centus. „Kregždė“ nenorėjo viešumo. Jis teigė, kad yra tikintis krikščionis ir kadangi kitą savaitę yra Jėzaus gimtadienis, 200 eurų yra jo dovana Dievui. Vyras teigė: „Vieni turi per daug, kiti – per mažai. Iš tikrųjų visiems užtektų, jei tai būtų geriau paskirstyta“.
