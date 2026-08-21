Debesų ganytojo darbas

Tokia neįprasta pozicija ir pasiūlytas apie 8,9 tūkst. JAV dolerių atlygis priviliojo beveik 3,6 tūkst. žmonių, rašo „eVnExpress“.
Ši iniciatyva tapo nauju būdu pritraukti lankytojus į vieną įspūdingiausių Henano provincijos vietovių, kur stūkso per 2,2 tūkst. m aukščio Laodžiuno kalnas.
Nacionaliniame konkurse dėl „debesų ganytojo“ darbo buvo kviečiama kurti originalius vaizdo įrašus platformoje „Douyin“.
Pretendentai buvo vertinami pagal surinktus patiktukus ir turinio kokybę.
Atranką laimėjo 22 metų turinio kūrėjas Li Sichen, kurio vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 1,8 mln. peržiūrų ir apie 110 tūkst. sąveikų.
Jaunuolis 30 dienų gyvens kalno viršūnėje ir gaus ne tik solidų atlygį – apgyvendinimas ir maitinimas jam taip pat nieko nekainuos.
Laodžiuno kalnas – Funiu kalnų globaliojo geoparko šerdis, atspindinti maždaug 1,9 mlrd. metų regiono geologinės raidos istoriją.
Vietovė garsėja įspūdingais uolų viršūnių miškais ir dažnai tvyrančia migla, Laodžiunui pelniusia „Mistinio kalno“ vardą.
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