DNR tyrimas po 35 metų padėjo atskleisti kūdikių sukeitimo atvejį

Dvi moterys, gimusios 1990 m. spalį Grace, neseniai susitiko pačios ir su savo biologiniais tėvais, sužinojusios, kad gimusios jos buvo sukeistos, pirmadienį pranešė Austrijos transliuotojas ORF.
Abi buvo neišnešioti kūdikiai, iš pradžių laikyti inkubatoriuose, o ne su motinomis, pranešė laikraštis „Kronen Zeitung“.
Ligoninė patvirtino, kad tokia painiava įvyko, bet buvo išaiškinta. „Labai apgailestaujame, kad įvyko tokia klaida“, – sakoma ligoninės direktoriaus pareiškime.
Viena iš moterų prieš kelerius metus sužinojo, kad negali būti biologinis ją auginusios poros vaikas, kai per kraujo donorystę paaiškėjo nesuderinama jos kraujo grupė. Nepaisant ligoninės tyrimų ir kreipimosi į visuomenę 2016 m., kitos šeimos rasti nepavyko.
Antroji moteris tiesą sužinojo vos prieš kelias savaites. Nėštumo metu ji sužinojo savo kraujo grupę ir susiejo su neišspręstu kūdikių sukeitimo atveju. Tuomet ji susisiekė su kita moterimi, ir DNR tyrimas patvirtino jų biologinį ryšį, praneša ORF.
Ji sakė 35 metus jautusi tarsi būtų turėjusi seserį, šią patirtį apibūdino kaip šiurpią, bet kartu ir gražią. Kita moteris, jau kelerius metus žinojusi apie įvykusį nesusipratimą, apibūdino jųdviejų susitikimą kaip neapsakomai gerą jausmą.
