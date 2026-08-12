 Jaunikis prieš pat vestuves išprievartavo į iškilmes pakviestą aštuoniolikmetę

Jaunikis prieš pat vestuves išprievartavo į iškilmes pakviestą aštuoniolikmetę

2026-08-12 18:07
Parengta pagal užsienio spaudą

Nebraskos valstijoje (JAV) už jaunos moters išprievartavimą teisiamas 33-erių metų Tyleris Webberis. Nusikaltimą jis įvykdė prieš pat savo vestuves.

<span>Jaunikis prieš pat vestuves išprievartavo į iškilmes pakviestą aštuoniolikmetę</span>
Jaunikis prieš pat vestuves išprievartavo į iškilmes pakviestą aštuoniolikmetę / Scottsbluff Police Department nuotr.

Apie tai praneša „People“.

Pasak aštuoniolikmetės nusikaltimo aukos, ji padėjo ruoštis iškilmėms ir liko nakvoti namuose su jaunikiu, nuotaka ir kitais svečiais. Kai vėlai vakare ji su paklode leidosi laiptais, prie jos priėjo T. Webberis ir sugriebė už liemens.

Aštuoniolikmetė pabandė ištrūkti, bet T. Webberis prispaudė ją prie laiptų.

Vėliau, pasak nukentėjusiosios, jaunikis nutempė ją į sofą ir išprievartavo. Nukentėjusioji apie tai papasakojo vyrui ir tėvui. Jų patarta jauna moteris nuvyko į ligoninę, kad būtų užfiksuotas prievartos aktas.

Ekspertizė patvirtino, kad ant aštuoniolikmetės kūno liko T. Webberio DNR.

T. Webberis šios istorijos visiškai nekomentuoja. Jis laukia teismo.

 

 

 

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Tyleris Webberis
dnr

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būras
deja, tokia žmogiškoji(gyvuliškoji) prigimtis nepriklausomai nuo politikos...
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TAI JŲ VERTYBĖS...
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