JAV Kapitolijaus policija sulaikė vyrą su giljotina pikape

JAV Kapitolijaus policijos pranešime sakoma, kad Philanas-Tam-Duy Le buvo sulaikytas antradienį ir jam pateikti kaltinimai „pavojingo ginklo turėjimu“.
Suėmimo metu šio asmens pikapas buvo neteisėtai pastatytas gatvėje netoli JAV Aukščiausiojo Teismo pastato ir JAV Kapitolijaus.
Policija pranešė konfiskavusi giljotiną.
Philanas-Tam-Duy Le yra iš Džuliano Kalifornijoje ir į šalies sostinę atvažiavo automobiliu, pranešė policija.
„Tyrėjai aiškinasi įtariamojo praeitį, kad sužinotų daugiau, kodėl jis atvažiavo į Vašingtoną“, – teigė policija.
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