JAV siautėjo „užpakalio“ banditas: tai – gėda žmonėms

Pasak Nebraskos valstijos policijos, įtariamasis palikdavo riebaluotas, sunkiai nuvalomas, žymes.
Sulaikytas 35 metų vyras neiškarto buvo nuteistas, bet tikėta, kad būtent jis yra vietinių pramintas „subinės banditas“.
Nuo 2007 m. pavasario keistas vandalas vietinius verslus aplankydavo naktį. Jis palikdavo kartais užpakalio, kartais tarpkojo, kartais – abiejų pusių įspaudus ant langų.
Kad šis „menas“ išliktų ilgiau, jis naudodavo aliejų, vazeliną. Pareigūnams kilo nuogąstavimų, kad atsiras daugiau tokių „menininkų“, tačiau paaiškėjo, kad visi „paveikslai“ buvo vieno žmogaus darbas.
„Tai nėra normalus elgesys. Tai – gėda visiems sunkiai dirbantiems žmonėms, kurie čia gyvena“, – pasakojo policijos atstovas Skotas.
Vyrą pareigūnai pastebėjo 3.30 val. ir iškart suėmė, incidentų nekilo. Tas pats vyriškis buvo užfiksuotas ir vidurinės mokyklos kamera.
Valentino miestelis yra šiaurinėje Nebraskos dalyje, itin vertinamas dėl nuostabių Niobraros upių vaizdų. „National Geographic“ žurnalas miestą nurodė kaip vieną gražiausių dėl jį supančios gamtos.
Banditas miestą terorizavo 2 vasaras, palikdamas žymes ant visų langų paeiliui. Rudens ir žiemos sezonais įspaudų nebūdavo.
Vienu tarpu visi vietinio viešbučio langai buvo su žymėmis.
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