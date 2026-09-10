Klouno kostiumą vilkėjęs vyras išlaužė buvusios partnerės duris

Apie tai praneša leidinys „Daily Star“.
47-erių metų Pawelas Rabelas (Pawel Rabel), buvęs autobuso vairuotojas, beveik dvejus metus terorizavo trijų bendrų vaikų motiną. Su ja vyras išsiskyrė 2022 metais po aštuonerių kartu praleistų metų.
Kulminacija įvyko 2026 metų spalio 20-osios vakarą, kai P. Rabelas atėjo prie moters namų vilkėdamas klouno kostiumą ir dėvėdamas kaukę. Jis lauke pradėjo riaumoti ir kaukti.
Kai išsigandusi moteris užtrenkė duris, vyras pradėjo jas daužyti kirviu.
Vėliau britą suėmė. Per teismo posėdį teisėjas atmetė vyro tvirtinimus, kad kirvis – žaislinis ir buvo tik kostiumo dalis.
„Vargu, ar plastikinis kirvis paliktų žymes duryse“, – sakė teisėjas.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad anksčiau vyras persekiojo moterį gatvėje, palikdavo prie jos namų siuntinius, pinigų, ateidavo į sūnaus džiudžitsu užsiėmimus ir net į „YouTube“ įkėlė vaizdo įrašą apie pastarąjį jų ginčą. Vyras ignoravo teismo draudimą kontaktuoti su moterimi.
Teismas skyrė P. Rabelui 18 mėnesių visuomeninių darbų, 90 valandų neapmokamo darbo, reabilitacijos užsiėmimus ir įpareigojo moteriai sumokėti 300 svarų (maždaug 350 eurų) kompensaciją.
Nuteistasis pareiškė, kad tikisi, jog palaipsniui jo santykiai su buvusia partnere susitvarkys.
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