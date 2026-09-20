Konfliktas tarp šeimų baigėsi mūšiu naudojant lankus ir ietis

Apie tai praneša „Nine News“.
Policija buvo iškviesta pirmadienį, rugsėjo 14 d., apie vidurnaktį. Incidentas įvyko gyvenamajame name, kur susirinko du aborigenų klanai, norėdami išspręsti kilusį ginčą. Kai kurie susirinkusieji buvo ginkluoti ietimis, lankais bei kitokiais savadarbiais ginklais.
Žodinis konfliktas peraugo į muštynes, kurių metu 22-ejų vyrui ietimi buvo pataikyta į nugarą. Be to, namo kieme buvo padegtas automobilis. Policija išvežė sužeistąjį, o į miestelį teko siųsti papildomas policijos pajėgas.
Wadeye – atoki gyvenvietė Australijoje, kurioje gyvena apie 2 000 žmonių. Dauguma jų – vietiniai gyventojai (aborigenai). Nuo 1995 m. čia galioja alkoholio prekybos draudimas, dėl kurio suklestėjo nelegali prekyba. Manoma, kad šis nelegalus verslas bei tarp klanų kylantys ginčai dėl žemės nuosavybės ir tapo konflikto priežastimi.
Naujausi komentarai