Ligoninės lankytojus šiurpino ant stogo stovinti „Giltinė“: vyras rankoje laikė dalgį

Incidentas įvyko prie „Ysbyty Glan Clwyd“ ligoninės Sent Asafo mieste, Denbigšyre. Nuo galvos iki kojų juodais drabužiais apsirengęs ir gobtuvą užsidėjęs vyras stovėjo beveik nejudėdamas bei žvelgė į ligoninės darbuotojus ir lankytojus.
Keistą reginį dienos metu stebėję žmonės buvo šokiruoti. Į įvykio vietą atvyko keturi policijos automobiliai ir ugniagesių gelbėtojų automobilis. Visa situacija truko maždaug 50 minučių.
Prisipažino teisme
Paaiškėjo, kad „Giltine“ persirengęs asmuo – 26 metų Leonas Gillespie iš Deganvio. Kodėl jis nusprendė taip pasielgti, nebuvo paaiškinta.
Vyras pripažino savo kaltę Landudno magistratų teisme. Jam nurodyta sumokėti 50 svarų sterlingų kompensaciją, 100 svarų baudą ir padengti 100 svarų Karališkosios prokuratūros išlaidų.
Šiaurės Velso policija nurodė, kad vyras, į ligoninės teritoriją atvykęs ne dėl medicininės konsultacijos, gydymo ar priežiūros, be pateisinamos priežasties trukdė ten dirbusiam NHS darbuotojui. Pareigūnui paprašius palikti teritoriją, jis atsisakė tai padaryti.
Betsi Cadwaladr, universiteto sveikatos taybos atstovė, pabrėžė, kad ligoninėse visiškai netoleruojamas įžeidžiantis, agresyvus ar aplinkiniams trukdantis elgesys.
Pripažino ir vagystes
Teisme L. Gillespie taip pat prisipažino padaręs dar du nusikaltimus Landudne. Kovo 26 dieną jis iš parduotuvės „Pets at Home“ pavogė kačių ėdalo ir kraiko, kurių vertė siekė maždaug 30–40 svarų sterlingų.
Vyras taip pat pripažino gegužės 28 dieną iš prekybos centro „Sainsbury’s“ pavogęs maisto ir gėrimų.
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