Medžiotojas paauglį palaikė vovere ir jį nušovė

2025-10-02 17:37
Parengta pagal užsienio spaudą

Septyniolikmetis paauglys tapo atsitiktine neapdairaus medžiotojo auka.

Voverė
Voverė / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Tai atsitiko JAV, Ajovos valstijoje. Apie tragišką nelaimę praneša leidinys „New York Post“.

Septyniolikmetis moksleivis Carsonas Ryanas su grupe žmonių išvyko medžioti voverių. Manoma, kad per išvyką vienas iš šios kompanijos medžiotojų palaikė jį vovere ir iššovė.

Kulka paaugliui pataikė tiesiai į galvą. Vaikinas buvo skubiai nugabentas į ligoninę, tačiau medikams jo gyvybės išgelbėti taip ir nepavyko.

Tragiško įvykio aplinkybės kol kas nežinomos. Toliau vyksta tyrimas.

C. Ryanas mokėsi Vašingtono vidurinėje mokykloje. Joje moksleivis buvo žinomas kaip talentingas futbolininkas.

„Jis mėgo žvejoti. Carsonas mėgo laiką leisti su savo draugais. Vaikiną mėgo labai daug žmonių“, – apie Carsoną pasakojo „Washington“ futbolo komandos trenerio asistentas Nicas Williamsas.

 

 

Šiame straipsnyje:
medžiotojas
nušovė
voverė
medžiotojo auka
Carsonas Ryanas
ligoninė
medikai

