Milijonierius įvardijo sėkmingos santuokos paslaptis: viena jų – nedovanoti žmonai dovanų

Verslininko žodžius cituoja leidinys „Metro“.
J. Dooley papasakojo, kad jau 16 metų yra vedęs moterį vardu Kerri. Pora kartu augina tris vaikus, kuriems mažiau nei penkeri metai.
Pirma sėkmingos santuokos priežastimi verslininkas įvardijo tai, kad jie su žmona nesikalba darbo metu. „Kai aš dirbu, esu labai susikaupęs ir nenoriu, kad mano dėmesį blaškytų, jei neatsitiko kažkas rimto“, – paaiškino J. Dooley.
Taip pat multimilijonierius patarė nedovanoti žmonoms dovanų. Pasak jo, rūpestis ir kartu praleistas laikas geriau už bet kokius materialinius daiktus.
Vyras pridūrė, kad šeimoje stengiasi nekalbėti apie pinigus. Jis baiminasi, kad vaikai netaptų išlepę. „Aš nubrėšiu jiems gaires ir pasistengsiu atverti reikiamas duris, bet viską užsidirbti jiems teks patiems“, – pareiškė verslininkas.
Trečiąja laimingos santuokos taisykle J. Dooley įvardijo asmeninių ritmų supratimą. Verslininkas paaiškino, kad gali prabusti pirmą valandą nakties ir eiti dirbti. Jo žmona į tai žiūri ramiai.
(be temos)