Mokyklinę uniformą vilkinti mergina užsiiminėjo seksu matant praeiviams

Toks įvykis užfiksuotas Filipinų mieste Iloilo. Apie jį praneša leidinys „The Star“.
Kadrai, patalpinti socialiniuose tinkluose, filmuoti Iloilo uosto pėsčiųjų alėjoje. Pasak „The Star“, į vaizdo įrašą pateko nederami veiksmai, kuriuos, matant praeiviams, atliko vyras ir mokyklinę uniformą vilkinti mergina.
Miesto policijos vadovas Wilhertas Parilla nurodė ištirti vaizdo įrašo tikrumą ir nustatyti į jį patekusių žmonių tapatybes.
Pareigūnams taip pat teks išsiaiškinti, kokie įstatymai ir vietos taisyklės buvo pažeisti.
W. Parilla paragino miestiečius liautis siuntinėti vaizdo įrašą, nustoti jį publikuoti.
Pasak miesto policijos vadovo, vaizdo įrašo platinimas pažeidžia žmonių privatumą ir orumą. O jei jie yra nepilnamečiai, dar labiau.
(be temos)