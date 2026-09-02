Mokytoja namuose ir viešbučiuose pusę metų prievartavo penkiolikmetį moksleivį

Apie tai praneša „People“.
45-erių metų Alison Havemann-Niedrach suėmė 2024 metų liepos mėnesį. Tyrimas prasidėjo prieš mėnesį iki suėmimo, nes kreipėsi mokyklos direktorius, susirūpinęs pernelyg artimais moters santykiais su aštuntos klasės moksleiviu.
Paaiškėjo, kad pedagogė buvo pamišusi dėl šio mokinio ir suspėjo išsiųsti jam 25 tūkstančius žinučių. Moksleivis iš pradžių tvirtino, kad susitikinėja su A. Havermann-Niedrach dukterimi. Tačiau vėliau prisipažino, kad pusę metų palaikė santykius ir užsiiminėjo seksu su mokytoja.
Tyrėjai išsiaiškino, kad moteris moksleivį prievartaudavo savo namuose, taip pat ir viešbučiuose. Ji pradėjo berniuką vilioti 2023 metų rudenį.
Mokytoja reguliariai lankydavo sportinius renginius, kuriuose dalyvaudavo nukentėjusysis. Moteris dovanodavo jam dovanas. Tarp dovanų buvo ir sekso žaislas.
Kreipdamasi į teismą mokytoja sakė, kad nuoširdžiai apgailestauja dėl savo elgesio ir prašo atleidimo. Nukentėjusysis pareiškė, kad atleido moteriai. Vis dėlto teismas mokytojai skyrė 12 metų laisvės atėmimo.
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