Neįtikėtina: garsiosios dvynės pasirinko mirtį tą pačią dieną

Vietos policija televizijai CNN patvirtino, kad lapkričio 17-osios vidurdienį buvo iškviesta į Grionvaldą – Miuncheno priemiestį, kuriame gyveno garsusis duetas. Išsamesnės iškvietimo priežastys nenurodytos.
Pagalbinė savižudybė Vokietijoje yra teisėta nuo 2019 metų.
Pranešama, kad daugiau nei prieš metus seserys susisiekė su Vokietijos humaniškos mirties draugija (DGHS) – organizacija, kuri padeda užmegzti kontaktą su teisininkais ir gydytojais – ir tapo jos narėmis.
DGHS atstovė Wega Wetzel CNN sakė, kad lemiamas jų sprendimo veiksnys greičiausiai buvo noras mirti kartu, pasirinkus konkrečią datą.
Ji teigė nežinanti tikslių priežasčių, kodėl seserys nusprendė pasitraukti iš gyvenimo, tačiau pabrėžė, kad jų sprendimas buvo „gerai apgalvotas, ilgalaikis ir nesusijęs su jokia psichikos krize“.
Organizacija NBC News patvirtino, kad seserys šiai galimybei ruošėsi jau kurį laiką, o prieš priimdamos galutinį sprendimą konsultavosi ir su teisininku, ir su gydytoju.
Praėjusiais metais duodamos interviu Italijos laikraščiui „Corriere della Sera“, Alice ir Ellen sakė norinčios „išeiti kartu tą pačią dieną“, nes mintis, jog viena jų galėtų mirti anksčiau, joms buvo labai skausminga.
Jos taip pat buvo išreiškusios norą, kad jų pelenai būtų palaidoti vienoje urnoje kartu su mama Elsa Kessler ir šunimi Yello.
Kessler dvynės išgarsėjo penktajame ir šeštajame XX a. dešimtmečiuose. Jos tapo pirmosiomis moterimis, kurios televizijoje parodė savo kojas, ir pirmosiomis šou atlikėjomis, pasirodžiusiomis Italijos televizijoje. Po jų mirties legendinis „The Ed Sullivan Show“, kuriame seserys ne kartą koncertavo, socialiniuose tinkluose paskelbė jautrų pagerbimą, vadindamas jas „nepaprastomis legendomis, kurių žavesys liks amžinas“.
