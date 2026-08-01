Nekaltas vyras pateko į kalėjimą dėl slapyvardžio

Apie tai praneša „People“.
2020 metų vasario mėnesį B. Klayme buvo suimtas ir apkaltintas pedofilija. Pasak tyrėjų, jis nuo 2018 metų rugpjūčio iki gruodžio programėlėje „Kik“ bendravo su dvylikamete mergaite, gaudavo iš jos erotines nuotraukas ir kreipė link seksualinių veiksmų.
2024 metų sausio mėnesį kanadietį pripažino kaltu ir nuteisė pusantrų metų kalėjimo. Vyras už grotų praleido visą paskirtą laiką.
Tačiau jis buvo nekaltas. Vėliau paaiškėjo, kad policija supainiojo beveik vienodus slapyvardžius. Nusikaltėlis naudojo fus__ro_dah (su dviem paeiliui brūkšneliais tarp fus ir ro, o B. Klayme slapyvardis buvo fus_ro_dah (su vienu brūkšneliu). Į šią detalę neatkreipė dėmesio nė vienas teismo proceso dalyvis.
Pasak B. Klayme advokato, po šio įvykio vyras prarado tikėjimą teisingumu. Dabar jis bando prisiteisti kompensaciją. O tikrasis nusikaltėlis yra Kalifornijoje. Jo paieškos tęsiasi.
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