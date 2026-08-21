 Nusikaltėlis pavogė automobilį su mažu vaiku viduje ir paliko jį kelkraštyje

Nusikaltėlis pavogė automobilį su mažu vaiku viduje ir paliko jį kelkraštyje

2026-08-21 17:57
Parengta pagal užsienio spaudą

Vos metukų berniuką rado kelkraštyje po to, kai buvo pavogtas automobilis su vaiku.

Filadelfijos policija
Filadelfijos policija / Alamy nuotr.

Vaiką trumpam automobilyje buvo palikusi jo motina. Incidentas įvyko JAV, Filadelfijos valstijoje, o apie tai praneša ABC7.

Pasak moters, ji trumpam išlipo iš automobilio, o tuo pasinaudojo kažkoks žmogus. Jis sėdo prie automobilio vairo ir nuvažiavo.

Pamačiusi, kad dingo jos automobilis, moteris nedelsdama kreipėsi į policiją. Automobilyje buvo įrengtas GPS seklys, todėl mašiną netrukus surado. Tačiau viduje nebuvo nei nusikaltėlio, nei berniuko.

Po pusvalandžio vaiką surado jo močiutė su seneliu. Berniukas sėdėjo kelkraštyje sveikas ir gyvas.

Manoma, kad nusikaltėlis iš pradžių nepastebėjo vaiko. Pamatęs berniuką, jis vaiką paprasčiausiai išlaipino kelkraštyje.

Dabar tyrėjai peržiūri vaizdo kameras ir tiria automobilyje paliktus pirštų atspaudus, kad galėtų rasti nusikaltėlį.

 

 

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