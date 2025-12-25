Paslaptis atskleista: kas iš tikrųjų laiko Bermudus ant vandens?

Salų „gelbėjimosi ratas“
Vulkaninės kilmės salos paprastai ilgainiui nuskęsta ir išnyksta, kai tektoninės plokštės pasislenka nuo karštojo taško – kaip vyksta Havajuose. Tačiau Bermudai yra išimtis: čia esantys ugnikalniai snaudžia jau 31 milijoną metų, o sala vis dar yra virš vandenyno, iškilusi ant išskirtinio kalnelio.
Jungtinių Valstijų seismologų komanda rado galimą paaiškinimą – po pluta aptiktas dar vienas, maždaug dvidešimt kilometrų storio uolienų sluoksnis.
„Paprastai matome vandenyno dugną, o tada tikimės mantijos. Tačiau Bermuduose po pluta yra šis „kitas“ sluoksnis. Toks storis niekada nebuvo pastebėtas jokiame kitame panašiame sluoksnyje pasaulyje“, – aiškino pagrindinis tyrimo autorius Viljamas Freizeris iš Karnegio instituto.
Pasak mokslininkų, ši struktūra veikia kaip „plaustas“: ji pakelia vandenyno dugną maždaug 500 metrų ir neleidžia saloms nugrimzti.
Superkontinento palikimas
Mokslininkai spėja, kad šis milžiniškas sluoksnis susidarė per paskutinį išsiveržimą, kai mantijos uoliena prasiskverbė į plutą ir ten sukietėjo.
Anot Smito koledžo geologės Saros Macos, uolienų sudėtis rodo, kad ši medžiaga yra kilusi iš mantijos gelmių ir, greičiausiai, buvo ten nustumta, formuojantis superkontinentui Pangėjai, prieš 900–300 milijonų metų.
„Tai, kad esame regione, kuris kadaise buvo paskutinio superkontinento širdis, yra istorijos, dėl kurios ši vieta yra unikali, dalis“, – pažymėjo ji.
Tyrėjai dabar planuoja ištirti kitas salas visame pasaulyje, kad nustatytų, ar Bermudai tikrai yra vienintelė vieta Žemėje su tokiu „pamatu“.
