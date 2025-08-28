 Po barnio su vyru moteris nesusivaldė ir padegė butą: evakuoti 53 gyventojai

2025-08-28 19:58
Parengta pagal užsienio spaudą

Moteris įtariama tyčiniu daugiabučio padegimu. Taip ji pasielgė po ginčo ir barnio su vyru.

Pietų Korėjos policija
Pietų Korėjos policija / AP nuotr.

Incidentas įvyko Pietų Korėjoje, praneša „Korean Herald“.

Gaisras kilo Kiongsang Namdo provincijoje, Kodžos mieste, rugpjūčio 25 d. 22.55 val. Jis prasidėjo Kodžos gyvenamųjų namų komplekso antrame aukšte. Dėl nelaimės buvo evakuoti net 53 namo gyventojai.

20 žmonių lengvai apsinuodijo dūmais. Žala dėl kilusio gaisro – 30 milijonų Pietų Korėjos vonų (maždaug 18540 eurų).

Policija mano, kad įtariamoji apliejo svetainę benzinu ir ją padegė žiebtuvėliu.

Sutuoktiniai apdegė ir buvo nuvežti į ligoninę. Tai sutrukdė operatyviai išsiaiškinti nusikaltimo motyvus.

Moteriai gresia kaltinimas tyčiniu buto padegimu ir laisvės atėmimas iki 10 metų.

 

 

