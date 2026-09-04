Po kremavimo vyras netikėtai grįžo namo

Apie tokią istoriją rašo leidinys „India Todai“.
Odišos valstijoje (Indija) šeima beveik mėnesį gedėjo 29-erių metų Sanatano Naiko, kurį laikė žuvusiu. Artimieji surengė laidotuves, kremavo kūną ir laikėsi gedulo papročių. Tačiau vyras netikėtai grįžo namo gyvas.
Vyras dingo liepos pabaigoje, kai iš namų išvažiavo dviračiu. Artimieji jo ilgai ieškojo, tačiau nerado. Maždaug po 10 dienų policijos pareigūnai ryžių lauke šalia S. Naiko šeimos namo aptiko stipriai suirusį nežinomo žmogaus kūną.
Jis ilgai gulėjo vandenyje, todėl nustatyti žmogaus tapatybę buvo sudėtinga.
Vėliau artimieji atpažino kūną iš drabužių ir nusprendė, kad tai Sanatanas. Giminės surengė laidotuves, tačiau po mėnesio šeima sulaukė netikėto skambučio iš policijos.
Policijos pareigūnai pranešė, kad vyras gyvas ir jį pristatys į namus.
Dabar policijos pareigūnams teks išsiaiškinti, kieno kūnas buvo kremuotas.
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