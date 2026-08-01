 Poilsiautojai paplūdimyje rado į krantą išmestus 700 tūkst. eurų

Poilsiautojai paplūdimyje rado į krantą išmestus 700 tūkst. eurų

2026-08-01 07:56
Parengta pagal užsienio spaudą

Poilsiautojai Italijoje, Viduržemio jūros pakrantėje, rado į krantą išmestus 600 tūkst. svarų (maždaug 702 tūkst. eurų).

<span>Poilsiautojai paplūdimyje rado į krantą išmestus 700 tūkst. eurų</span>
Poilsiautojai paplūdimyje rado į krantą išmestus 700 tūkst. eurų / Alamy nuotr.

Apie tai praneša laikraštis „The Sun“.

Didžiulė suma pinigų rasta Sicilijos saloje, nedideliame pajūrio kaimelyje Casuzze.

Žmonės pakrantėje pastebėjo krepšius, kuriuos išmetė jūra. Netrukus paaiškėjo, kad pinigai priklauso ant seklumos užplaukusio katerio keleiviams.

Policija grąžino pinigus trims vyrams ir trylikos metų berniukui, kurie plaukė kateriu. Tačiau po įvykio keleivius sulaikė apklausai. „Mums reikia išsiaiškinti, kas tai per žmonės ir iš kur jie atvyko. Jeigu jiems viskas būtų pavykę, mes jų nebūtume sugavę“, – pareiškė Ragūzos miesto policijos komisaras Selvatore Fazzino.

Kateris buvo pristatytas į uostą ekspertizei. Kol vyksta tyrimas, keturi keleiviai paleisti į laisvę už užstatą. Teigiama, kad pareigūnai tiria kelis variantus. Jie mano, kad keliautojai galėjo būti kontrabandininkai arba užsiiminėjo pinigų plovimu tarp Maltos ir Sicilijos.

 

 

Šiame straipsnyje:
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TAI KAŽKOKS MILIJARIERIUS BĖGDAMAS SU PRIVOGTAIS PINIGAIS IŠ LIETUVOS PATYRĖ SAVO JACHTOS KATASTROFĄ IR MATOMAI NUSKENDO. O PINIGŲ KREPŠIAI IŠKLAUKĖ Į KRANTĄ....
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