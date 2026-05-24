Policija sulaikė iškrypėlį: jam – 77-eri metai!

Garbingo amžiaus, bet negarbingai besielgiantis Totai Phamas (Totai Pham) gyvena JAV mieste Riversaide. Apie jo elgesį rašo „The Press-Enterprise“.
Pirmą kartą pagyvenęs iškrypėlis buvo suimtas šių metų kovo mėnesį. Tada jį apskundė moteris, kuri vaikštinėjo šalia Rubido kalno. Pasak moters, T. Phamas priėjo prie jos ir pradėjo nederamai liesti. Vyrą pagavo, tačiau netrukus išleido į laisvę už užstatą.
Policija nustatė, kad T. Phamas reguliariai vaikšto prie Rubido. Manoma, kad jis ten priekabiavo ne prie vienos moters.
Policijos pareigūnai išplatino jo nuotrauką socialiniuose tinkluose ir paprašė vyro aukų susisiekti su pareigūnais.
Žmonės komentaruose patvirtino policininkų įtarimus. Kažkas parašė, kad matė įvairių moterų įrašus, kuriuose jos skundėsi T. Phamo priekabiavimu.
