Senovės graikų filosofas mirė nuo juoko: keisto įvykio istorija

Garsus senovės graikų stoikas Chrisipas mirė būdamas 73 metų nuo juoko. Taip teigia istorikas Diogenas Laercijus, kuris pateikia kelias filosofo mirties versijas.
Išsami informacija buvo atskleista „Greek Reporter“.
Chrisipas, kilęs iš Soli (Kilikija), jaunystėje persikėlė į Atėnus ir tapo stoiko Kleanto mokiniu. Po savo mentoriaus mirties jis tapo stoikų mokyklos lyderiu ir sukūrė pagrindines Zenono Kitijiečio doktrinas, užsitarnaudamas „Antrojo stoicizmo įkūrėjo“ titulą.
Pagal vieną versiją, Chrisipas mirė po puotos, kai išgėrė neskiestą vyną. Kita, garsesnė istorija pasakoja, kad jis stebėjo asilą, valgantį figas, ir sušuko: „Dabar duokite asilui atsigerti gryno vyno, kad jis galėtų užgerti figas!“ – ir tada mirė juokdamasis. D. Laercijus pažymi, kad filosofas „mirė, nes tiek daug juokėsi“.
Jo sūnėnas Aristokreonas pastatė Chrisipo statulą Kerameikoje, didžiausiame Atėnų nekropolyje. Stoikų mokyklos vadovo poste jį pakeitė jo mokinys Zenonas iš Tarso.
Mirtis nuo juoko yra retas reiškinys, dažniausiai susijęs su per dideliu širdies ar kvėpavimo takų krūviu. Intensyvus juokas gali sukelti širdies smūgį, uždusimą, astmos komplikacijas ar smegenų kraujagyslių problemas.
Chrisipo mirties istorija nėra vienintelis atvejis. V a. pr. m. e. graikų menininkas Dzeuksis tariamai mirė nuo juoko, pamatęs savo paties kūrinį. Šiais laikais žmonės taip pat miršta nuo juoko, pavyzdžiui, tailandiečių ledų pardavėjas 2003 m. ir danas Ole Bentzenas 1989 m.
Nors pats juokas retai būna tiesioginė mirties priežastis, jis gali sukelti mirtį žmonėms, turintiems širdies, kraujagyslių ar kvėpavimo takų problemų.
