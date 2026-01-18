 Senovės graikų statula sukėlė ažiotažą internete

Senovės graikų statula sukėlė ažiotažą internete

2026-01-18 10:30 diena.lt inf.

Kai kurie sąmokslo teorijų šalininkai senovės graikų skulptūrą, sukurtą apie 100-uosius metus prieš mūsų erą, laiko kelionių laiku įrodymu. Daugelis išradimų priskiriami senovės graikų civilizacijai, tačiau nešiojamieji kompiuteriai tarp jų tikrai nebuvo. Tačiau kai kurie, tyrinėdami eksponatą J. Paulio Getty muziejuje Kalifornijoje, mano kitaip, pranešė „GreekReporter“.

Senovės graikų statula sukėlė ažiotažą internete
Senovės graikų statula sukėlė ažiotažą internete / commons.wikimedia.org nuotr.

Ką mato sąmokslo teorijų šalininkai

Sąmokslo teoriją įžiebusi statula vadinama „Naikoso kapvietė, vaizduojanti soste sėdinčią moterį su tarnaite“, vaizduoja turtingą moterį, liečiančią plokščią, sudėtingą objektą, kurį prieš ją laiko vergė.

Internete išplitusiuose vaizdo įrašuose komentatoriai teigia, kad objektas labai panašus į šiuolaikinį nešiojamąjį kompiuterį. Ypač verta dėmesio yra skylės šone, primenančios USB prievadus. 

„Kai žiūriu į skulptūrą, negaliu negalvoti apie Delfų orakulą, kuris turėjo leisti žyniams susisiekti su dievais ir gauti pažangios informacijos“, – sakoma viename populiariame vaizdo įraše.

Teorijos šalininkai atmeta papuošalų dėžutės idėją, teigdami, kad objekto pagrindas yra per plonas.

Ką sako mokslininkai

Archeologai ir istorikai tokius teiginius vadina nesąmone. Dar 2016 m. archeologė Christina Kilgrove išsamiai paneigė šį mitą.

Pasak jos, tai tipiškas laidojimo paminklas, vaizduojantis mirusįjį kasdieniškoje scenoje, siekiant pabrėžti jos aukštą statusą.

„Šioje stelėje pavaizduota atsilošusi sėdinti moteris, siekianti paliesti dangtį dėžutės, kurią laiko mergina, kurios šukuosena ir drabužiai rodo ją esant verge“, – aiškino Ch. Kilgrove.

Kas iš tikrųjų yra šis objektas?

Labiausiai tikėtina, kad tai vaškinė rašymo lentelė arba plokščia dėžutė mažiems papuošalams. 

O kaip dėl „USB prievadų“?

Skylutės šone, kurios taip neramina sąmokslo teorijų šalininkus, turi proziškesnį paaiškinimą. Tai arba seniai supuvusių medinių elementų tvirtinimo pėdsakai, arba vėliau restauruojant ar perdirbant skulptūrą padarytos skylės.

Šiame straipsnyje:
senovės statula
Sąmokslo teorija
senovės graikai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
sdfvbhgc
Galėjo būti ir dar labiau elementarus daiktas. O pačių antikinių žmonių galvos buvo geresnės nei šiuolaikiniai kompiuteriai . Paklauskit nervų sistemos specialistų, pasakys kiek ryšių yra žmogaus smegenyse ir visoje nervų sistemoje, ir paaiškės kad dar nesukurtas toks žmogui prilygstantis kompiuteris. Net kokia musė gabesnė už nešiojamą kompiuterį
0
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų