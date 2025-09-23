Šešiolikmetė mergina apsigynė nuo dviejų ryklių, tačiau neteko kojos

Apie tai praneša „FOX31“.
Šešiolikmetė A. Carlson poilsiavo Belize kartu su šeima. Turistai išvyko nardyti su akvalangais ir net išvydo kelis ryklius. Vėliau šeimos nariai nusprendė nerti nuo laivo denio į jūrą. Annabelle tai padarė pirmoji.
„Kai aš atsidūriau vandenyje, iš po laivo išniro ryklys ir pradėjo man kandžioti rankas“, – pasakojo mergina.
Kad apsigintų nuo ryklio, amerikietė turėjo jam trenkti net šešis kartus. Narai numetė merginai gelbėjimo ratą. A. Carlson prisimena, kad ji labai sunkiai nusigavo iki jo. Tuo metu merginai į koją įsikibo antras ryklys.
Annabelle artimieji ėmė mėtyti į plėšrūną deguonies balionus ir merginą pagaliau ištraukė iš jūros. Laivo vaistinėlėje nebuvo nieko, kas galėtų pagelbėti šioje situacijoje. Padėjo vienas iš narų. Jis uždėjo merginai tvarstį.
A. Carlston visą mėnesį pragulėjo ligoninėje. Grįžusi į namus, mergina vėl pasijuto prastai. Paaiškėjo, kad dėl antro ryklio įkandimo į nukentėjusiosios organizmą pateko infekcija. Tam, kad išgelbėtų merginai gyvybę, teko amputuoti koją.
Nepaisant sunkumų, Annabelle neprarado noro džiaugtis gyvenimu. Ji jau išmoko plaukti be vienos galūnės.
A. Carlson svajonė – įkurti fondą, kuris tiektų vaistinėles laivams ir kempingams.
„Jei man nebūtų uždėję tvarsčio, šiandien manęs jau nebūtų“, – paaiškino amerikietė.
