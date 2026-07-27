Siaubas: nusikaltėliai nutarė pavogti kūdikį ir išpjovė jį iš motinos įsčių

Žiaurus, šokiruojantis nusikaltimas įvykdytas Kolumbijoje, o apie išpuolį prieš jauną moterį rašo laikraštis „Daily Star“.
Auka tapo 21-erių metų Maria Camila Potosi iš Kali miesto. Liudytojai pasakojo, kad ją prieš dingimą matė važiuojančia motociklu su nepažįstama moterimi. Prieš tai kolumbietė buvo apsilankiusi medicinos centre planiniam patikrinimui.
Dingusiosios kūną po keturių dienų aptiko prie Melendes upės kranto. M. C. Potosi rankos ir kojos buvo surištos, o kūne matėsi pjautinių žaizdų. Vaisiaus (vaikelio), kuriam buvo aštuoni mėnesiai, moters įsčiose nebuvo.
Aukos motina neatmeta, kad kūdikis gali būti gyvas. Moteris paprašė visų, kurie ką nors žino apie šį įvykį, padėti surasti anūkę. Valdžios atstovai taip pat ėmėsi mažylio paieškų.
Moteris, su kuria M.C. Potosi važiavo motociklu, nenustatyta.
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