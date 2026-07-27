 Siaubas: nusikaltėliai nutarė pavogti kūdikį ir išpjovė jį iš motinos įsčių

Siaubas: nusikaltėliai nutarė pavogti kūdikį ir išpjovė jį iš motinos įsčių

2026-07-27 18:10
Parengta pagal užsienio spaudą

Nusikaltėliai įvykdė protu sunkiai suvokiamą nusikaltimą. Jie nutarė pavogti kūdikį ir išpjovė jį iš moters įsčių.

<span>Siaubas: nusikaltėliai nutarė pavogti kūdikį ir išpjovė jį iš motinos įsčių</span>
Siaubas: nusikaltėliai nutarė pavogti kūdikį ir išpjovė jį iš motinos įsčių / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Žiaurus, šokiruojantis nusikaltimas įvykdytas Kolumbijoje, o apie išpuolį prieš jauną moterį rašo laikraštis „Daily Star“.

Auka tapo 21-erių metų Maria Camila Potosi iš Kali miesto. Liudytojai pasakojo, kad ją prieš dingimą matė važiuojančia motociklu su nepažįstama moterimi. Prieš tai kolumbietė buvo apsilankiusi medicinos centre planiniam patikrinimui.

Dingusiosios kūną po keturių dienų aptiko prie Melendes upės kranto. M. C. Potosi rankos ir kojos buvo surištos, o kūne matėsi pjautinių žaizdų. Vaisiaus (vaikelio), kuriam buvo aštuoni mėnesiai, moters įsčiose nebuvo.

Aukos motina neatmeta, kad kūdikis gali būti gyvas. Moteris paprašė visų, kurie ką nors žino apie šį įvykį, padėti surasti anūkę. Valdžios atstovai taip pat ėmėsi mažylio paieškų.

Moteris, su kuria M.C. Potosi važiavo motociklu, nenustatyta.

Šiame straipsnyje:
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ir
aišku, pjovė be narkozės. Hieniniai šunys.
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