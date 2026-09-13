 Vaikas stebuklingai ištrūko iš aligatoriaus nasrų

Vaikas stebuklingai ištrūko iš aligatoriaus nasrų

2026-09-13 00:34
Parengta pagal užsienio spaudą

Vaikas stebuklingai ištrūko iš aligatoriaus nasrų, kai įplaukė į zoną, kurioje maudytis draudžiama.

Aligatorius
Aligatorius / Alamy nuotr.

Tai atsitiko JAV, Floridos valstijoje. Apie šį įvykį praneša leidinys „The Mirror“.

Incidentas įvyko Weeki Wachee draustinyje Spring Hillo mieste. Floridos žuvų ir laukinės gamtos apsaugos komisijos duomenimis, ten grupė žmonių, tarp kurių buvo ir vaikas, įplaukė į draudžiamą zoną.

Vandenyje vaiką užpuolė maždaug 3,6 metro ilgio aligatorius. Užpultasis sugebėjo ištrūkti ir kartu su kitais žmonėmis pasiekti smėlio seklumą.

Iš tos vietos žmonės patys negalėjo grįžti į krantą. Juos evakavo gelbėtojai. Vėliau jie vaiką pristatė į ligoninę.

Nukentėjusysis patyrė kojų ir rankų traumas. Tačiau po kelių valandų jis buvo išleistas iš ligoninės.

Nors Floridoje yra apie 1,3 milijono aligatorių, per metus užregistruojama vidutiniškai tik aštuoni užpuolimai, po kurių žmonėms prireikia medikų pagalbos. Per 50 metų iš 500 incidentų su aligatoriais tik 32 baigėsi žmonių mirtimi.

Šiame straipsnyje:
aligatorius
aligatoriaus nasrai
vaikas
Weeki Wachee
Florida
The Mirror
gelbėtojai

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Mukas
Ilgai gyvens.
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