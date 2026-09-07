Vienuolika dienų laukė mirties: gelbėtojų šviesa jam atrodė tarsi haliucinacija

49-erių Kinijos pilietis Lu Haitao, po staigių potvynių net 11 dienų išgyvenęs įkalintas hidroelektrinės tunelyje, šiuo metu gydomas Kariuomenės ligoninėje Katmandu, Nepale.
Vyras rugsėjo 5 d. buvo išgelbėtas iš maždaug 225 metrų gylio „Upper Trishuli-1“ hidroelektrinės projekto tunelyje. Jame jis buvo įstrigęs nuo rugpjūčio 26-osios, kai Bhote Koshi upės potvynio vanduo užliejo objektą.
Kinijos ambasados atstovams Lu papasakojo, kad būdamas tamsoje girdėjo gelbėtojų švilpukus, tačiau iš pradžių pamanė, jog šiuos garsus jam tik vaidenasi.
„Kai prieš akis nušvito ryški šviesa, negalėjau tuo patikėti. Iki tol jau buvau visiškai praradęs viltį, kad mane išgelbės“, – pasakojo vyras.
Pasak jo, aklinoje tunelio tamsoje gelbėtojų šūksnių jis negirdėjo.
Šeima jau buvo praradusi viltį
Lu yra kilęs iš Kinijos Henano provincijos. Į Nepalą jis atvyko vasarį, ieškodamas darbo, tačiau artimiesiems nebuvo pasakęs, kur tiksliai dirba.
Vyro sesuo Lu Hairong pasakojo, kad šeima apie jo dingimą sužinojo tik praėjus šešioms dienoms po potvynio.
Artimiesiems žinia, kad vyras po vienuolikos dienų rastas gyvas, atrodė beveik neįtikėtina.
Šeima teigė sunkiai galėjusi patikėti, kad Lu iš tunelio ištrauktas gyvas, kol viešumoje nepasirodė jo gelbėjimo nuotraukos.
Artimieji jo išgyvenimą vadina tikru stebuklu.
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