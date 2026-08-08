Vyras įsibrovė į lėktuvą, užmigo tualete ir buvo sulaikytas už mėginimą pavogti

Apie tai praneša leidinys „People“.
Incidentas įvyko Floridos valstijos Fort Loderdeilo-Holivudo tarptautiniame oro uoste.
32-ejų metų Sammuelis Lackey naktį į rugpjūčio 1-ąją perlipo tvorą ir atsidūrė lėktuvo viduje. Tuo metu buvo atliekamas lainerio techninis aptarnavimas. Kai jis buvo baigtas, lėktuvą užrakino ir nuvarė į stovėjimo vietą.
Rugpjūčio 2-osios rytą oro transporto darbuotojai aptiko 32-ejų metų S. Lackey miegantį lėktuvo tualete.
Dėl incidento lėktuvas vėlavo išskristi, tai oro bendrovei kainavo 2,4 tūkst. dolerių (maždaug 2075 eurus).
Vyrui šis „žygis“ geruoju nesibaigė. Jis buvo sulaikytas dėl lėktuvo vagystės su įsilaužimu ir patalpintas į Browardo apygardos kalėjimą.
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