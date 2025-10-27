Žaibas trenkė į du kalno viršūnėje besifotografuojančius vyrus

Apie tai praneša leidinys „The New York Post“.
Spalio 21-ąją dieną du vienas kito nepažįstantys vyrai, iš kurių vienas yra Kanados gyventojas, atsidūrė ant aukščiausio Arizonoje Humphreys Peako kalno viršūnės.
Prasidėjus perkūnijai, jie nusprendė pasidaryti įsimintinas nuotraukas. Į besifotografuojančius keliautojus netikėtai trenkė žaibas.
Nukentėjusieji neprarado sąmonės ir patys kreipėsi į gelbėjimo tarnybą. Gelbėtojai dėl blogų oro sąlygų negalėjo į pagalbą iškviesti lėktuvo, todėl išvyko automobiliu.
Kai jie atvyko, vienas turistas nejudėjo. Jį į automobilį gelbėtojai nunešė neštuvais. Vėliau keliautojai buvo paguldyti į vietos ligoninę.
Teigiama, kad JAV per metus nuo žaibo smūgių žūsta maždaug 20 žmonių.
