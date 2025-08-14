 Žiauru: tigras sudraskė ūkininką ir sužalojo medžiotoją

Žiauru: tigras sudraskė ūkininką ir sužalojo medžiotoją

2025-08-14 17:41
Parengta pagal užsienio spaudą

Šios savaitės pradžioje tigras sudraskė ūkininką ir sužalojo medžiotoją. Toks incidentas įvyko Indijoje, Bihavo valstijoje.

Tigras
Tigras / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Apie tai praneša leidinys „Deccan Herald“

Skaudi nelaimė įvyko rugpjūčio 11 dieną, pirmadienį, viename Indijos kaime, netoli Valmiki tigrų rezervato. Žvėris užpuolė 67-erių metų ūkininką Mathura Mahto, kai šis dirbo savo laukuose. Plėšrūnas vyrą sudraskė.

Kaimo gyventojai pastebėjo, kad M. Mahto dingo, žemėje pamatė tigro pėdsakus ir kreipėsi į miškų tarnybą.

Į įvykio vietą atvykę patruliai pradėjo paieškas ir aptiko vyro palaikus. Kai jie pabandė palaikus paimti, iš krūmų iššoko tigras. Plėšrūnas sužalojo vieną vyrą ir pabėgo.

Nukentėjusįjį pristatė į ligoninę, jo sveikata apibūdinama kaip stabili.

Kitą dieną buvo surengta tigro gaudymo operacija. Rugpjūčio 12-ąją dieną pavyko nustatyti plėšrūno buvimo vietą ir jį sugauti. Pasirodo, kad tigras buvo senas ir išsekęs.

Šiame straipsnyje:
tigras
sudraskė ūkininką
Mathura Mahto
plėšrūnas
Indija
ligoninė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų