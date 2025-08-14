Žiauru: tigras sudraskė ūkininką ir sužalojo medžiotoją

Apie tai praneša leidinys „Deccan Herald“.
Skaudi nelaimė įvyko rugpjūčio 11 dieną, pirmadienį, viename Indijos kaime, netoli Valmiki tigrų rezervato. Žvėris užpuolė 67-erių metų ūkininką Mathura Mahto, kai šis dirbo savo laukuose. Plėšrūnas vyrą sudraskė.
Kaimo gyventojai pastebėjo, kad M. Mahto dingo, žemėje pamatė tigro pėdsakus ir kreipėsi į miškų tarnybą.
Į įvykio vietą atvykę patruliai pradėjo paieškas ir aptiko vyro palaikus. Kai jie pabandė palaikus paimti, iš krūmų iššoko tigras. Plėšrūnas sužalojo vieną vyrą ir pabėgo.
Nukentėjusįjį pristatė į ligoninę, jo sveikata apibūdinama kaip stabili.
Kitą dieną buvo surengta tigro gaudymo operacija. Rugpjūčio 12-ąją dieną pavyko nustatyti plėšrūno buvimo vietą ir jį sugauti. Pasirodo, kad tigras buvo senas ir išsekęs.
