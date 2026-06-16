Alksnių gatvės gyventojus įkalino gretimos gatvės remontas: esame visiškai uždaryti

Remontuojama gretima gatvė
Šiuo metu Alksnių gatvėje jokie remonto darbai nevykdomi – darbai vyksta Didžiojoje gatvėje. Tačiau būtent dėl šių darbų gyventojai susiduria su rimtomis problemomis išvažiuodami iš savo gyvenamosios vietos.
„Prieš porą savaičių dar buvo likusi viena Didžiosios gatvės pusė, kuria buvo galima pravažiuoti. Dabar asfaltas nuimtas visoje gatvės atkarpoje, todėl ja naudojasi tik sunkioji technika ir traktoriai. Jiems galbūt tai nėra problema, tačiau gyventojams situacija visai kitokia“, – sakė gyventoja.
Kitų legalių išvažiavimo galimybių nėra.
Paaiškino, kad Alksnių gatvė turi du išvažiavimus: vienas veda tiesiai į Didžiąją gatvę, kitas – per V. Borisevičiaus gatvę taip pat į Didžiąją gatvę. „Abiejuose išvažiavimuose pastatyti ženklai „Eismas draudžiamas“. Kitų legalių išvažiavimo galimybių nėra“, – konstatavo moteris.
Važiuoja, nors draudžiama
„Dalis kaimynų, turinčių aukštesnes transporto priemones, važiuoja per privačią teritoriją – pievą ar purvyną – iš Spyglainių gatvės į Armališkių. Kiti gyventojai vis dar bando naudotis Didžiąja gatve, nors eismas joje uždraustas. Tačiau ši gatvė yra sunkiai pravažiuojama: nuimtas asfaltas, susidariusios gilios duobės, nuolat važinėja sunkioji technika“, – pasakojo gyventoja.
Pripažįsta, kad ir ji pati važiuoja Didžiąja gatve, nors ženklai to neleidžia. „Bet kitos galimybės tiesiog nėra. Kiekvieną kartą automobilis kliudo dugnu. Jau nebeveikia automobilio kondicionierius – tikėtina, kad kažkas buvo pažeista važiuojant per nelygumus. Automobilis nėra pigus, todėl tokie gedimai kelia papildomų išlaidų“, – teigė vaišvydaviškė.
Pasak gyventojų, rangovų darbuotojai jiems yra sakę, kad darbai bus tęsiami ir šioje atkarpoje, todėl netrukus pravažiavimas gali tapti visiškai neįmanomas.
Ką daryti?
Gyventojai klausia, kaip tokiu atveju jiems pasiekti darbą, ugdymo įstaigas ar gydymo įstaigas. Daugeliui reikia vežti vaikus į darželius ir vasaros stovyklas, o vyresnio amžiaus žmones – į reabilitacijos ar gydymo įstaigas. Palikti automobilį kitoje gatvėje ir pėsčiomis bristi per laukus nėra realus sprendimas daugeliui šeimų.
„Kyla klausimas: ar vykdant gatvių rekonstrukciją neturėtų būti užtikrintas bent vienas saugus ir teisėtas privažiavimo kelias gyventojams? Kur žmonėms kreiptis, kai susisiekimas su jų gyvenamąja vieta faktiškai tampa neįmanomas?“ – klausė gyventoja.
Jos manymu, alternatyvų buvo galima ieškoti iš anksto. Pavyzdžiui, galimybė įrengti jungtį tarp Spyglainių ir Armališkių gatvių – tam reikėtų vos kelių dešimčių metrų kelio. Užsiminė, kad buvo kalbama apie etapais vykdomus remonto darbus, kai viena Didžiosios gatvės atkarpa būtų užbaigiama prieš pradedant kitą. Tačiau dabar, pasak gyventojų, Alksnių gatvė liko atkirsta iš abiejų pusių.
Privati valda
„Kalbėjausi su atsakingais asmenimis. Jie paaiškino, kad išvažiavimas per sklypą link Armališkių gatvės nėra oficialus sprendimas, nes tas sklypas yra privati valda ir savivaldybė ten negali vykdyti darbų. Tačiau problema neapsiriboja vien V. Borisevičiaus gatve. Yra ir kitas išvažiavimas, kuriame gyventojų jau išvažinėtas savotiškas keliukas per pievą ir molingą gruntą. Matyti, kad automobiliai ten važiuoja, tačiau su žemesne mašina vos pavažiavus kelis metrus galima užklimpti. Net jei tas keliukas būtų šiek tiek sutvarkytas, kaip šiandien užsiminė seniūnijos atstovai, problema vis tiek išliktų – jis galiausiai veda į Didžiąją gatvę, kur stovi ženklai „Eismas draudžiamas“. Vadinasi, teisėto išvažiavimo gyventojai vis tiek neturėtų. Todėl ir kyla klausimas – ką mums daryti?“ – klausė gyventoja.
Vietos gyventojai tikisi aiškaus atsakymo iš atsakingų institucijų: kaip jiems teisėtai ir saugiai išvažiuoti iš savo gyvenamosios vietos, kol vyksta kelio darbai?
Komentaro kreipėmės į Kauno miesto savivaldybę. Gavę juo papildysime tekstą.
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