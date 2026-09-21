Kaune planuojama viešojo transporto revoliucija

Kauno autobusais ir troleibusais važinėjantys gyventojai sako, kad dažnai tenka net bėgti, nes kelių maršrutų transporto priemonės važiuoja beveik tuo pačiu metu. Nespėjus į vieną, kitos kartais tenka laukti ir valandą.
„Kur reikia į Šilainius iš čia išvažiuoti, jie praktiškai vienu metu važiuoja, mažas skirtumas“, – sakė moteris.
„7-asis pastoviai vėluoja, tai va ir nespėji. Aš po 8.15 val. baigiu darbą ir nespėju. Po 9 val. kitas“, – pasakojo praeivė.
„Bėgame į troleibusą, ji su maišais, aš su maišais, su vargše savo mažyte. Pribėgame – durys plumt. Prie pat nosies“, – kalbėjo vyras.
„Man reikia į kapines nuvažiuoti. Eisiu į grafiką žiūrėti, kada atvažiuoja, ir dar pėsčiomis 1,5 kilometro“, – sakė kita moteris.
Kauno valdžia skelbia – prasideda viešojo transporto pertvarka. Įpratusiems vienu autobusu nuvažiuoti iki tikslo teks keisti įpročius. Dalis maršrutų trumpės, o keleiviai bus nukreipiami per specialius terminalus.
„Numatyti 6 terminalai. Iki terminalo esanti teritorija, periferija, bus aptarnaujama viešuoju transportu iki terminalo tada, kada reikia. Turėsime galimybę pagal poreikį periferijoje organizuoti viešąjį transportą“, – aiškino Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Terminale teks persėsti į kitą transporto priemonę, kuri veš toliau.
„Nuo terminalo bus intensyvus viešasis transportas su dideliu dažniu, kuris aptarnaus pagrindines trasas. Žmonėms bus dažnesnis, patogesnis viešasis transportas“, – teigė M. Matusevičius.
Paprasčiau tariant, mieste planuojama įrengti 6 terminalus, arba galutines transporto stoteles, kuriose keleiviams reikės persėsti. M. Matusevičius sako, kad taip būtų galima sumažinti besidubliuojančių maršrutų skaičių. Dabar Kaune veikia 69 maršrutai, dalis jų važiuoja tomis pačiomis kryptimis ir susitinka miesto centre. Kai kuriose stotelėse stoja 20 ar daugiau skirtingų maršrutų transporto priemonių.
„Mes su ta pertvarka, sudaroma hierarchija galėsime užtikrinti dažnį, kur jo labiausiai reikia, ir periferijose galėsime užtikrinti, kad transportas važiuotų tada, kada reikia“, – aiškino M. Matusevičius.
Visgi vairuotojai sako, kad po pertvarkos jų darbo krūviai gali gerokai padidėti.
„Svarbiausia, kad neperkrautų mūsų. Būna, kad apkrauna maršrutais – nei laisvo laiko, nei kažkokio poilsio tose galinėse stotelėse“, – sakė vairuotojas Andrius Curko.
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Pirmieji terminalai planuojami Raudondvario ir Žemaičių prospektuose. Vėliau terminalai turėtų atsirasti Savanorių ir Karaliaus Mindaugo prospektuose, Aleksote ir Panemunėje.
„Tarp terminalų važinės vienas ar du skirtingi maršrutai, intervaliniu dažnumu – kas 3, 5 ar 7 minutes. Nereikės galvoti, kada lipti į vieną ar kitą“, – teigė „Kauno autobusų“ vadovas Mindaugas Tarasevičius.
Keleiviai sako, kad pokyčių reikia, tačiau baiminasi, kad kai kurie maršrutai važiuos rečiau.
„Važiavome iki čia 55 minutes, prieš tą tiltą dar apie 45 minutes, kol pravažiavome. Jeigu jie suretins, kas tada gausis?“ – klausė gyventoja.
Autobusų vairuotojai nerimauja, ar sumažėjus maršrutų neprasidės atleidimai. Tačiau bendrovės vadovas tikina – darbuotojų atleisti neketinama.
„Tą patį kilometražą išnaudoti efektyviau. Pokyčių nebus, nereikės nei daugiau, nei mažiau. Esami darbuotojai ir tinklas bus išnaudojami efektyviau“, – aiškino M. Tarasevičius.
Pirmieji terminalai turėtų pradėti veikti jau kitąmet.
Viešojoje erdvėje pasigirdo ir svarstymų, jog išskaidžius transportą po terminalus nebeliks poreikio turėti šį autobusų parką strategiškai patrauklioje vietoje ant Nemuno kranto.
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