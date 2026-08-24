Pasižvalgykite: atnaujintas eismas per Kauno hidroelektrinę

Darbai užbaigti greičiau
„Šiuolaikinio miesto susisiekimas neatsiejamas nuo patogių ir greitų apvažiavimų, leidžiančių tranzitiniam transportui aplenkti centrą. Atidarius naują Pietrytinio aplinkkelio atkarpą, nuo Vilniaus atvykstantys vairuotojai galės patogiau tęsti kelionę Marijampolės link. Tuo metu miesto gyventojams atsivers kur kas patogesnis susisiekimas su Palemonu ir Petrašiūnais.
Tuneliai ties Amaliais, ilgą laiką priminę neužbaigtą infrastruktūros grandį, atliks savo tikrąją funkciją“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Nuo birželio pradžios dėl baigiamųjų aplinkkelio pirmojo etapo darbų rangovams teko iki rudens uždaryti pravažiavimą per Kauno HE. Visgi, užbaigti naujo kelio ir T. Masiulio g. sujungimą pavyko savaite anksčiau nei planuota.
Eismo pokyčiai T. Masiulio gatvėje
Atvėrus Pietrytinio aplinkkelio atkarpą ir tiltą per Kauno HE, vairuotojams teks priprasti prie naujos eismo organizavimo tvarkos.
Pavyzdžiui, atvykstantieji hidroelektrinės keliu Pažaislio vienuolyno link turės kelis pasirinkimus – važiuoti tiesiai nauju aplinkkeliu arba leistis viaduku ir kelionę pratęsti T. Masiulio gatvės kryptimis.
„Dar vienas labai svarbus pasikeitimas – šalutinis kelias T. Masiulio gatvės nusukime hidroelektrinės link. Anksčiau šiame lankste vyko abipusis nenutrūkstamas eismas. Įrengus Pietrytinio aplinkkelio atkarpą, šioje vietoje keisis pirmumas ir įsivyraus vienpusis eismas. Vairuotojų prašome atkreipti dėmesį į kelio ženklus“, – įspėjo Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Pirmojo etapo finišas
Baigiamą pirmąjį Pietrytinio aplinkkelio statybos etapą iš viso sudaro trys atkarpos. Prieš dvejus metus ties Amaliais atidarytas Ateities plento tęsinys – pusantro kilometro atkarpa su naujais viadukais, žiedinėmis sankryžomis, pėsčiųjų ir dviračių takais bei atnaujintais požeminiais tinklais.
Pratęsus darbus nuo tunelių virš pervažos iki pat Kauno HE, likusiose dvejose aplinkkelio atkarpose analogiškai įrengtos požeminės komunikacijos, šviesoforai, kelio pagrindai su asfalto danga, jungiamosios gatvės, pėsčiųjų bei dviračių takai, viadukas, taip pat ir atraminė sienutė šlaitams sutvirtinti.
Iš viso Pietrytinio aplinkkelio projektą sudaro keturi etapai. 11 kilometrų kelias sujungs magistralę A1 su „Via Baltica“ trasa Varšuvos kryptimi.
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