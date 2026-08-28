 Pažeidimas po pažeidimo: Vilijampolėje pakeista eismo tvarka, bet vairuotojams tai – nė motais

Pažeidimas po pažeidimo: Vilijampolėje pakeista eismo tvarka, bet vairuotojams tai – nė motais

2026-08-28 15:24
Edita Šileikė

Kone prieš dvi savaites dėl Vilijampolės eismo mazgo įrengimo darbų ties P. Vileišio tiltu pakeista eismo tvarka. Vykstant Centro kryptimi ant tilto galima važiuoti tik iš pirmos juostos, tačiau nemažai vairuotojų tai bando padaryti ir iš antrosios. Pažeidimų šioje vietoje netrūksta.

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Dar rugpjūčio 13 d. Kauno miesto savivaldybė skelbė apie eismo pakeitimus Jurbarko ir A. Kriščiukaičio gatvių sankryžoje. Eismo specialistai pasidalijo ir schema, kurioje vaizdžiai parodyta, kur važiuoti galima, o kur – draudžiama.

Kauno m. savivaldybės nuotr.

Pagal dabartinę eismo tvarką, Jurbarko gatve važiuoti Centro link galima tik pirma juosta. Važiuojantiems antra juosta leidžiama tik sukti kairėn.

Būtent šioje vietoje vairuotojai nepaiso galiojančios eismo tvarkos ir sukelia avarines situacijas.

„Ten važiuoja visi iš įpročio. Jurbarko gatve bando iš abiejų juostų patekti ant tilto, paskui bando užlįsti,  vairuotojai tikrai nepaiso ženklų. Tada ir to pralaidumo nėra, nes iš dviejų juostų visi grūdasi tilto prieigose“, – tarstelėjo vienas vairuotojas.

Iš tiesų penktadienį ilgai laukti nereikėjo ir vieną po kito buvo galima fiksuoti pažeidėjus. Kai kurie pirma juosta tvarkingai važiavę vairuotojai buvo pakantūs ir prieš save užleido ženklų nepaisiusius pažeidėjus. Tačiau buvo ir tokių, kurie nevengė naudoti garsinio signalo, taip parodydami, kad kiti eismo dalyviai važiuoja ne pagal taisykles.

Vairuotojai turi stebėti kelio ženklus ir ant gatvės subraižytas linijas. Skelbta, kad prailgintas ir žalio šviesoforo signalo veikimas tam, kad būtų užtikrintas didesnis eismo pralaidumas ir greičiau būtų galima pravažiuoti P. Vileišio tiltą.

„Naujieji eismo pakeitimai galios iki pat transporto mazgo statybų pabaigos“, – nurodė Kauno eismo specialistai.

Šiame straipsnyje:
Vilijampolė
P. Vileišio tiltas
eismo tvarka
pažeidimai
eismas

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Tai
ką veikia policija? Pora dienų pareiduotu ir tvarka būtu. Beje šitas užlindimas iš kitos juostos visoje Lietuvoje paplitęs, nes policijai nė motais.
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