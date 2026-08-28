Prieš Rugsėjo 1-ąją – darbų finišas pagrindinėse gatvėse: atveriamas eismas Vaišvydavoje

Baigiami didžiausi remontai
Kaip ir kasmet Kaune intensyviausias gatvių tvarkymo laikas prasideda vasarą, prasidėjus moksleivių ir studentų atostogoms. Sumažėjus eismo srautams, su kur kas mažesnėmis kliūtimis susiduria ir kelininkai. Situacija pasikeičia rudeniop, padaugėjus automobilių ir pasikeitus oro sąlygoms.
Dėl šios priežasties kasmet kelininkai skuba svarbiausias arterijas užbaigti tvarkyti iki Mokslo ir žinių dienos.
„Pagrindinis tikslas buvo atverti Pietrytinį aplinkkelį ir Kauno HE tiltą iki rugsėjo. Džiugu, kad planas pavyko. Kaip ir kasmet kelininkai gatvėse darbuosis tol, kol leis oro sąlygos“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Atidaroma pagrindinė gatvė Vaišvydavoje
Jau pirmadienį dar daugiau gerų naujienų sulauks Vaišvydavos gyventojai. Kelininkai baigia atnaujinti Didžiosios gatvės važiuojamąją dalį ir, tuo pačiu, ruošiasi paleisti eismą.
Rudenį šioje susisiekimo arterijoje rangovams liks pilnai įrengti takus ir užbaigti kitus smulkius darbus.
Čia viešojo transporto maršrutai prie ankstesnės tvarkos grįš nuo rugpjūčio 31 d. Daugiau informacijos: stops.lt/kaunas.
Kiek anksčiau darbai baigti Karaliaus Mindaugo prospekte ir Birželio 23-iosios gatvėje.
Džiugu, kad planas pavyko.
Kantrybės dar prireiks
„Rugsėjo pradžioje kelininkai kai kuriose gatvėse tęs darbus, kurie pareikalaus kantrybės. Dar daugiau iššūkių pridės plūstelėjęs pirmakursių studentų srautas ir atžalas į švietimo įstaigas vežantys tėveliai. Gatvėse padidėjus automobilių skaičiui, padidėja ir techninių įvykių rizika.
Paprastai eismo situacija pagerėja per mėnesį – vairuotojai apsipranta prie maršrutų, randa greičiausią būdą nuvykti iš taško A į tašką B. Kiti persėda į autobusus ir troleibusus. Rekomenduojame kaskart planuoti kelionės laiką, o prie vairo išlikti kantriems ir supratingiems“, – primena Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Siekdami užbėgti galimoms problemoms už akių, specialistai nurodo pagrindines vietas, kur šiuo metu tęsiami didžiausi darbai ir susiduriama su eismo pasikeitimais.
Viena tokių – Užnemunės g. Joje darbai vyksta pagal planą. Čia rangovai finišuoti planuoja iki rugsėjo pabaigos. Jau kitą mėnesį bus sutvarkytas ir M. K. Čiurlionio tiltas.
Vairuotojams dar trupučio kantrybės prireiks Julijanavos gatvėje – atkarpa nuo Marvelės slėnio iki Paupelio g. bus atidaryta nuo lapkričio 1 d. Taip pat toliau intensyviai bus dirbama H. ir O. Minkovskių, Baltijos gatvėse ir Baltų prospekte.
Tuo metu atnaujinamas ruožas Šilainių plente bus suremontuotas iki metų pabaigos.
Rudenį darbai taip pat bus tęsiami Nemuno ir Neries krantinėse, būsimame Vilijampolės transporto mazge ties P. Vileišio tiltu. Laikinai ribojant eismą Brastos ir A. Kriščiukaičio g. atkarpose, didesnį transporto srautą teks atlaikyti Jurbarko gatvei.
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