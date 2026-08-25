Santakos tilto statybos: plieninė perdanga jau sujungė upės krantus

„Pastarieji metai Kaune išsiskiria tiltų statybomis. Tai – investicija į miesto ateitį ir kasdienį kauniečių gyvenimą. Prieš kelis mėnesius atidarėme viaduką per A1 magistralę. Vairuotojai jau spėjo pajausti naujo statinio patogumą. Šią savaitę atidarytas ir Pietrytinis aplinkkelis su tiltu per Kauno hidroelektrinę.
Atvėrus Santakos tiltą, liks užbaigti dviejų jungčių statybas pėstiesiems ir dviratininkams. Viena kyla tarp Nemuno salos ir Žemosios Fredos, o kita – abipus Senamiesčio ir Brastos gatvės. Tačiau tik ties šiais projektais nesustosime. Planuose – dar mažiausiai kelių tiltų statybos. Vienas jų galėtų sujungti Šilainių ir Eigulių mikrorajonus“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Planuose – dar mažiausiai kelių tiltų statybos.
Santakos tilto statyba tarp Užnemunės ir Brastos gatvių vyksta pagal planą. 6,5 tūkst. tonas sverianti plieninė perdanga sujungė Nemuno krantus.
Jos suvirinimas ir „užtraukimas“ ant atramų užtruko dvejus metus. Prie proceso prisidėjo 100 darbuotojų. Darbų atlikimo preciziškumu rūpinosi dešimties inžinierių komanda.
Statybvietėje liko užbaigti tilto prieigų atraminių sienų betonavimo, saugumo priemonių instaliavimo ir architektūrinių elementų pritvirtinimo darbus.
Statomas 417 metrų ilgio Santakos tiltas iš viso turės keturias eismo juostas, taip pat pėsčiųjų ir dviračių takus. Nuo jo atsivers vaizdinga miesto panorama.
Abipus Nemuno krantų tiltą sujungs dvi sankryžos: Brastos g. pusėje – žiedinė dviejų eismo juostų, o Užnemunės g. nepertraukiamą eismą užtikrins tunelis ir viadukas.
Rangovai užbaigti pagrindinius darbus ir atverti eismą planuoja iki metų pabaigos.
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