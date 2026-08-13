Svarbu: Jurbarko ir A. Kriščiukaičio gatvių sankryžoje – eismo pakeitimai

Dėl greta vykstančių statybų laikinai uždarius dalį atkarpos Brastos gatvėje, fiksuojamas transporto srauto padidėjimas Jurbarko g. Dėl šios priežasties Eismo valdymo centro specialistai inicijavo sprendimus, padėsiančius pagerinti pralaidumą.
„Nuo šiol Jurbarko gatve važiuoti centro link bus galima tik pirma juosta. Važiuojantiems antra bus leidžiama tik sukti kairėn. Didesnį pralaidumą pirmoje juostoje užtikrins ilgiau veiksiantis žalias šviesoforo signalas.
Analogiškai žalia šviesa ilgiau švies ir keliaujantiems priešinga kryptimi – Vilijampolės link“, – sako Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Naujieji eismo pakeitimai galios iki pat transporto mazgo statybų pabaigos.
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