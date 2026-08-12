Svarbu vairuotojams: šioje gatvėje ribojamas eismas

„Dalis Chemijos gatvės pradėta tvarkyti kur kas anksčiau. Atėjo laikas atnaujinti likusius kelis kilometrus. Po kapitalinio remonto ši susisiekimo arterija bus patogi ir vairuotojams, ir pėstiesiems“, – teigia Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Chemijos g. atkarpoje darbai prasidės nuo požeminių tinklų atnaujinimo. „Kauno vandenys“ pasirūpins vandentiekiu, lietaus ir nuotekų surinkimo tinklais.
Vėliau kelininkai atnaujins asfalto dangą, įrengs pėsčiųjų ir dviračių rakus, naujus apšvietimo stulpus.
Darbai apims atkarpą nuo Technikos g. iki Chemijos g. C autobusų stotelės, todėl vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į ženklus bei rinktis apylankas Draugystės g., Pramonės pr. ir kitomis aplinkinėmis gatvėmis.
Nuo rugpjūčio 13 d. dėl kapitalinio remonto keičiami 33-iojo ir 41-ojo autobusų maršrutai bei jų eismo tvarkaraščiai.
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