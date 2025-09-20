„Audra“ įgauna pagreitį: festivalį atidarė koncertai „Pergalės“ fabrike ir plati kultūrinė programa

Festivalį atidarė jau tradicija tapęs nemokamas koncertas M. Žilinsko galerijos prieigose, kur skambėjo berlyniečių radijo stoties „Refuge Worldwide“ ritmai.
„Nors jau nebe vasara ir oras ne pats idealiausias, džiaugiamės, kad ketvirtadienio atidarymas su „Refuge Worldwide“ subūrė daug žmonių – lankytojai pasitiki mumis, tai tapo lengvu apšilimu prieš festivalį. Atlikėjai patenkinti, dalis jų grįžo ne pirmą kartą, jie čia jaučiasi gerai“, – pasakojo festivalio muzikinės programos koordinatorius Šarūnas Šimaitis.
Penktadienio vakarą veiksmas kėlėsi į „Pergalės“ metalo perdirbimo fabriką. Čia įkurtoje scenoje karaliavo „808 Orchestra“, legendinius elektroninės muzikos hitus pavertę orkestro aranžuotėmis. Vakaro metu skambėjo „Daft Punk“, „Prodigy“, „Massive Attack“, „Faithless“ ir kitų muzikos grupių hitai, o į sceną lipo Rūta Mur, Džiugas Širvys, Silvester Belt, Vitalijus Puzyriov Vaiper, Giedrė Kilčiauskienė ir naują albumą „Antologija“ pristatę „Happyendless“.
„Premjeros laikas – visada jaudinantis, o su naujuoju albumu praleidome tiek naktų, kad santykis jau itin asmeniškas – tai aš jį myliu, tai nekenčiu, tai jis man gražus, tai nebe (juokiasi), tad jo pristatymas viešai – lyg naujas santykių etapas. Manau, kad prasmę bet kokiam kūriniui suteikia kitas – klausytojas, žiūrovas, interpretuotojas. Su kūriniu kalbėtis – didžiausias malonumas, tą „Antologijoje“ ir darome. Įdomu pirmiausia todėl, kad nežinai, ar pavyks“, – pasakojo A. Kauklys.
Koncerto metu skambėjusi „Happyendless“ naujai interpretuojama Mikalojaus Konstantino Čiurlionio „Jūra“ tapo gražiu įvadu į kitas festivalio veiklas. Kauno paveikslų galerijoje atidaryta bendra M. K. Čiurlionio muziejaus ir „Audros“ paroda „Pamėklių giesmės“. Užsienio ir Lietuvos menininkų tarpdisciplininius, Lietuvos vizionieriaus įkvėptus kūrinius pamatyti bei atrasti nežinomas galerijos erdves bus galima iki pat metų pabaigos.
Savaitgalio programoje – performansai, vakarėliai ir skoniai
Audringą savaitgalį šeštadienio dieną pratęs lengvesni skambesiai Nemuno saloje. „LRT Opus“ scenoje įsikurs „El Chico Fuendre“, „Brokenchord“, „Despotin Fam“ ir „Abudu“, o disko scenoje suksis „Black Feeling x Oyster“, „Mountak x Une“, „No Intention“ ir „Prosumer“. Vakare „Audros“ lankytojų laukia dar vienas vakarėlis „Pergalės“ fabrike.
„Nemuno saloje nelįsime į gilią elektroniką – vietą užleisime gyviems pasirodymams, o vakarop grįšime prie kitokių skambesių. Šiemet mūsų akcentas yra įvairiapusiškumas – norime, kad programa patiktų tiek jaunesniam šokėjui, tiek šokių muzikos veteranui. Todėl festivalio metu skambės tiek gyva muzika, tiek disco, house“, – pasakojo Š. Šimaitis.
Festivalio muzikinę programą uždarys ir paskutiniams šokiams iki paryčių pakvies šeštadienio programa „Pergalėje“. Festivalio kulminacija tapsianti naktis suburs ypatingus svečius: prie pulto pasirodys Berlyno klubų legenda ir „BPitch Control“ įkūrėja Ellen Allien. Tą pačią naktį gros ir itin lauktas Jungtinės Karalystės didžėjus Midland. O didžiausiu vakaro netikėtumu žadama tapti unikali britų didžėjų Leon Vynehall ir Batu kolaboracija.
Savaitgalį bus galima apsilankyti ir filmų peržiūrose, įvairiose miesto vietose išsibarsčiusiuose performansuose, susitikti diskusijose bei dirbtuvėse.
Iki pat sekmadienio veiks eksperimentinė virtuvė „Piliečio sumuštinis“, kurią kuruoja menininkas ir fermentacijos ekspertas Sean Roy Parker kartu su šefu ir tyrėju Jonu Paleku. Kavinėje „Kultūra“ susitiks šefai ir maisto gurmanai, o atmosferą papildys reivo muzika.
„Ši virtuvė – naujai besiformuojanti scena, atliepianti ekologijos, sugrįžimo prie šaknų principus. Senosios modernistinės idėjos apie žmogaus dvasios, proto atskyrimą nuo kūniškų, apčiuopiamų, gamtiškų dalykų yra vis labiau kvestionuojamos, o maisto svarba suvokiama vis giliau. Deja, pastebime, kad maisto kelionės dažnai nematome – atrandame produktus jau supakuotus parduotuvės lentynose, taip nukerpama maistą gaminanti ir auginanti grandis: amatininkų, ūkininkų darbas. Šis projektas yra apie scenos grąžinimą būtent jiems. Produktai į „Piliečio sumuštinį“ atkeliavo tyrinėjant vietos ūkius, vaikštinėjant turguose ir lankantis malūnuose, iš vietos ūkininkų bei daržovių augintojų“, – pasakojo J. Palekas.
Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno savivaldybė.
