„Auros“ direktoriaus atranką organizuos iš naujo

Pirmasis konkursas į Kauno šokio teatro „Aura“ direktoriaus pareigas buvo paskelbtas 2026-ųjų birželį, o liepos pabaigoje įvyko atranka, vadovaujantis „Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašu“. Proceso metu buvo vertinama kandidato siūloma perspektyvinės veiklos programa bei vykdomas egzaminas-pokalbis žodžiu.
Pagal konkurso sąlygas, įstaigos vadovui keliamas platus reikalavimų ir kompetencijų spektras – nuo vadovavimo, strateginio planavimo ir finansų valdymo iki profesionaliojo scenos meno, rinkodaros, žmogiškųjų išteklių bei kultūros politikos išmanymo.
Kandidatūras vertino septynių asmenų komisija, sudaryta iš scenos menų profesionalų, deleguotų iš Kaune veikiančių valstybinių teatrų ir Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos bei savivaldybės Kultūros, Personalo ir Teisės skyrių atstovų. Konkurso skaidrumą stebėjo Kauno šokio teatro „Aura“ darbuotojų deleguotas atstovas – įstaigos direktoriaus pavaduotoja Evelina Queiros Casais.
Atsižvelgus, kad atrankos metu nebuvo pasiektas minimalus balas, inicijuojami pakartotinio konkurso organizavimo procedūros. Jos vyks pagal galiojančius teisės aktus ir juose apibrėžtas procedūras. Laukiama visų norinčiųjų užimti įstaigos direktoriaus pareigas paraiškų.
Kandidatai privalės pristatyti savo vadovavimo patirtį, kompetencijas ir „Auros“ penkerių metų veiklos viziją. Kol vyks konkurso procedūros, įstaigai laikinai vadovaus direktorės pavaduotojos pareigas einanti E. Queiros Casais.
Konkurso laimėtojui numatoma penkerių metų terminuota darbo sutartis. Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali siekti iki 2,11, tai sudaro apie 3767 euro neatskaičius mokesčių.
Naujo konkurso paskelbimo ir kandidatų dokumentų priėmimo terminai bus nurodyti artimiausiu metu. Visa informacija bus skelbiama internete: kaunas.lt, aura.lt ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
Naujausi komentarai