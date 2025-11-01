„Baltasis Kiras“ sugrįžta į „Teatro klubą“

Klausytojų laukia išskirtinis gyvos muzikos renginys. Scenoje kartu su „Baltuoju Kiru“ pasirodys geriausi Latvijos džiazo muzikantai, kurie įneš naujų spalvų, improvizacijų ir energijos į gerai pažįstamas dainas. Tai bus vakaras, kuriame susitiks tikras garsas, gyva emocija ir nuoširdus ryšys su publika.
Apie grupę „Baltasis Kiras“
„Baltasis Kiras“ – tai indie / folk / rock grupė iš Vilniaus, gyvuojanti nuo 2008 m. Grupė susibūrė legendiniame Liudo Giros kiemelyje, kur jauni muzikantai, vedini laisvės ir kūrybos dvasios, pradėjo groti drauge. Pavadinimą pasirinko su šypsena – tokį pat kaip rankinių firmos – ir nuo to laiko tvirtai save vadina rokenrolo grupe.
2010 m. „Baltasis Kiras“ išleido debiutinį albumą „Su geltonu snapeliu“, o 2014-aisiais pristatė minialbumą „Amerika“. Per daugiau nei dešimtmetį grupė užaugo į vieną ryškiausių Lietuvos indie scenos vardų, grojo didžiausiuose šalies festivaliuose ir koncertų salėse.
„Baltasis Kiras“ – tai būrys bičiulių, kuriuos jungia šypsena, nuoširdumas ir meilė muzikai. Jų kūryba gimsta galvojant apie žmones, jausmus ir gyvenimo reiškinius, kurie veda link savosios ramybės vietos – namų, kur visada gera ir ramu.
Grupės nariai tiki, kad muzika padeda išlikti žmogumi šiame skubančiame pasaulyje, kuriame lengva pasimesti. Jų dainos – tai kvietimas sulėtėti, įsiklausyti ir iš naujo pajusti tai, kas tikra.
Lapkričio 7-osios vakarą „Teatro klube“ pasirodys „Baltasis Kiras“ ir latvių džiazo muzikantai. Kartu jie kurs muziką, kurią norisi ne tik girdėti, bet ir jausti. Tai bus įspūdingas, gyvas ir tikras koncertas.
